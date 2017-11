Unser Wocherückblick: Ein kleines Licht im großen Grau

Kerzen- statt Sonnenschein ist ja normal Ende November, aber dass ersterer im ehemaligen Kitzinger Kaufhaus Storg als kleines Licht im Dunkel des ersten Stocks den Weg weisen muss, ist doch ein Novum. Er leuchtet für die Änderungsschneiderei von Edith Otter. Sie arbeitet trotz der Insolvenz der Kitzingen Mode Vertriebs GmbH weiter - bei elektrischem Licht. Das nutzt auch Bayerns größte Adventskerze, zu der Kitzingens Marktturm im Advent wieder wird. Fans der überdimensionalen Kerze müssen sich allerdings noch bis zum 1. Dezember gedulden. Da wird sie, beziehungsweise er, angeknipst. Wann das Licht im gesamten ersten Stock des früheren Kaufhauses wieder angeht, liegt noch im Dunkeln.

Wie gut, dass wenigstens der dunkelgraue Herbst in der zweiten Wochenhälfte eine Pause eingelegt hatte. Zwar kommt er gerade nasskalt zurück, aber immerhin starten auch die ersten Weihnachtsmärkte am Wochenende. Sich bei Kerzenschein am Samstag in Hüttenheim und Rödelsee mit Glühwein aufwärmen und am Sonntag bei der Familienweihnacht in Markt Einersheim den Kinderpunsch testen, wäre da eine Idee.

Eine ganz andere für das große Grau seines Lebens hatte ein 19-Jähriger vorm Kitzinger Amtsrichter: Er bat darum, wieder zurück ins Gefängnis zu dürfen. Möglichst bald, lautete der Wunsch des jungen Mannes. Mit dem Urteil von vier Jahren Jugendstrafe wurde ihm dieser erfüllt. Klingt seltsam, schien für den 19-Jährigen aber ein Hoffnungsschimmer zu sein.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.