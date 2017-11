Unser Wocherückblick: Der Kampf gegen Gaffer

Kleiner unangekündigter Wissens-Test: Wie viele Städte gibt es im Landkreis Kitzingen? Weiß es jemand? Und wie viele Marktgemeinden haben wir? Na? Es werden noch Vorschläge angenommen . . .

Lösen wir auf: Es sind acht Städte. Und zwar: Kitzingen, Dettelbach, Iphofen, Mainbernheim, Marktbreit, Marktsteft, Prichsenstadt und Volkach.

Die Zahl der Marktgemeinden liegt bei elf. Als da wären: Abtswind, Geiselwind, Großlangheim, Kleinlangheim, Markt Einersheim, Obernbreit, Rüdenhausen, Schwarzach, Seinsheim, Wiesentheid und Willanzheim.

Wenn Sie die Fragen laut Ihrem Partner oder Ihren Kindern vortragen, haben Sie nicht nur das Wissen getestet, sondern auch gleich Ihren Beitrag zum Vorlesetag geleistet, der am Freitag vor allem in den Schulen dafür sorgte, dass die Welt – zumindest für einen Tag – voller schöner Geschichten war.

Jeder Tag ein Vorlesetag

Vielleicht sollten wir jeden Tag zum Vorlesetag machen. Dann würden die vielen blöden Meldungen verschwinden. Heute etwa lohnt es sich, die Geschichte von Charlotte und Luise vorzulesen. Klingt nach einem Märchen: Charlotte und Luise verliefen sich im Wald und kamen an ein Hexenhaus.

Aber wie Sie gleich hier nebenan sehen werden, ist alles ganz anders: Charlotte ist eine Torte und Luise ein Café. Also eine durch und durch leckere Geschichte.

Alles andere als lecker waren dagegen zuletzt immer wieder die Berichte über Unfall-Gaffer. Was muss man genommen haben, um zum Handy zu greifen und zu filmen, wenn Tote auf der Straße liegen? Was treibt solche Menschen an?

Ist es nicht an der Zeit, darüber zu reden, dass so etwas zutiefst krank ist und so bestraft werden müsste – mit mehrwöchiger Führerscheinsperre.

Anti-Gaffer-Spritzaktion

Weshalb man auch den Feuerwehrmann verstehen kann, der auf der A 3 bei Rohrbrunn eine Anti-Gaffer-Spritzaktion gestartet hatte. Wenige Tage später tauchte das Problem auf, diesmal auf der A 3 bei einem Unfall zwischen Kleinlangheim und Schlüsselfeld. Wieder wurden Handys gezückt.

Diesmal registrierte die Polizei zwölf Gaffer, die nun eine Anzeige erhalten. Außerdem bekommen einige Fahrer, die partout keine Rettungsgasse bilden wollten, eine auf den Deckel. In Form von zwei Punkte in Flensburg und einem Bußgeld.

Sobald wir wissen, wie die Strafen genau ausgefallen sind, werden wir Ihnen das selbstverständlich so laut es geht vorlesen.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.