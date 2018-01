Unser Wochenrückblick: Tim braucht kein Toupet

Wenn Sie diese Kolumne aufmerksam gelesen haben, könnte es durchaus sein, dass Sie ziemlich freudetrunken sind. Vielleicht sogar ein wenig beschwipst. Versteht sich ja von selbst, dass diese Kolumne nicht allzu trocken daherkommt und den Lesern mit einem Zweizeiler von Wilhelm Busch frohgemut zuprostet: Ein Trinkgefäß, sobald es leer, macht keine rechte Freude mehr.

Da ist was dran, weshalb die Gläser denn auch eher selten leer sind. Vergangenes Jahr zum Beispiel lag in Deutschland der Wein-Pro-Kopf-Verbrauch, so meldete diese Woche das Deutsche Weininstitut (DWI), bei exakt 20,9 Liter. Klingt für einen gestandenen Weinfranken im schönsten Weinlandkreis der Welt eher nach der Monatsration.

Andererseits muss man ja auch sehen, dass die 17,2 Millionen Hektolitern auf die deutsche Gesamtbevölkerung von 82,5 Millionen Einwohnern umgerechnet werden – also auch auf Babys und Biertrinker.

Größter Biergarten Europas

Damit sind wir auch schon bei den Freunden eines gepflegten Bierchens – die können sich schon mal auf August freuen. Der Bierkönig, der größte Biergarten Europas auf Mallorca, geht auf Deutschland-Tournee – und kommt auch nach Kitzingen. Auf dem ConneKT-Gelände steigt das Open-Air am 4. und 5. August.

Mit dabei sind u. a. Gastgeber Peter Wackel, Mickie Krause samt seiner zehn nackten Friseusen. Ein gewisser Oli P. reist mit Flugzeugen im Bauch an. Und Tim Toupet kommt auch. Das verspricht heiß zu werden. Wobei es besonders die Friseusen freuen dürfte, dass sie in Kitzingen eher nicht frieren werden: Bei uns ist es immer wärmer als anderswo. Weshalb der Tim sein Toupet auch getrost daheim lassen kann.

Hop-Spot Kitzingen

Erst diese Woche wurde Kitzingen seinem Ruf als Hop-Spot wieder gerecht: Mit frühlingshaften 13 Grad am Mittwoch und Donnerstag hatten wir mal wieder die höchsten Temperaturen weit und breit.

Es deutet sich Anfang August also verstärkter Bierkonsum an. Wobei es sicher auch cool wäre, ausgerechnet beim Bierkönig-Festival strikt auf Frankenwein zu setzen. Und wer weiß: Vielleicht übernehmen ja beim Bierkönig sogar die Weinköniginnen das Kommando.

Denn wie brachte es – frei interpretiert – schon der reimende Wilhelm Busch einst treffend auf den Punkt: Ein Trinkgefäß, gefüllt mit Wein, das kann nur paradiesisch sein!

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.