Unser Wochenrückblick: Liebe auf dem Marktplatz

Entspannt zurücklehnen, noch einen Kaffee holen, schön langsam weiter lesen. Nur keine Hektik. Entschleunigen. An diesem Wochenende geht alles etwas gemächlicher vonstatten – durch die Zeitumstellung gibt's die Extra-Stunde dazu. Zu den üblichen 10 080 Minuten einer Woche kommen 60 weitere Minuten hinzu.

Wer noch Tipps für die zusätzliche Zeit braucht: Gehen Sie mit Helene Fischer ein Bierchen trinken. Die kann das gut. Vielleicht haben Sie das ja gesehen: Die atemlose Frau süffelte bei einem Konzert in Mannheim auf der Bühne eine Maß Bier auf ex aus. In 16 Sekunden. Ohne, dass ein Tropfen daneben ging.

Gut gesungen

Hernach – so behaupten zumindest Augenzeugen – haben die Frau sogar einigermaßen gut singen können. Bisher war es ja genau umgekehrt: Da mussten nicht wenige Konzertbesucher einen im Tee haben, um das Geschehen auf der Bühne zu ertragen.

Ansonsten ging's in der nunmehr auch schon wieder 43. Woche des Jahres eher ruhig zu. Die letzten Blätter segelten leise zu Boden. Was nicht ganz ungefährlich ist: Einige rutschten auf dem nassen Laub aus und erweckten dabei den Anschein, als wollten sie einen Tanzwettbewerb gewinnen.

Der Herbst macht ja manche Menschen trübsinnig, andere entwickeln sich zu Philosophen: So erklärte uns ein Kitzinger diese Woche, dass er wisse, woher das Laub ursprünglich stammt: vom Urlaub.

Kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens. Vergangenes Wochenende gab es auf dem Kitzinger Marktplatz einen öffentlichen Antrag: Josh überrascht seine Kristin – es war einfach zu schön. Mit Kniefall und dem vollen Programm.

Kai aus der Kiste

Es hätte auch keinen gewundert, wenn plötzlich Kai Pflaume aus der Kiste gesprungen wäre und „Nur die Liebe zählt!“ gerufen hätte. Ein Kollege hielt das erfreuliche Geschehen bildlich als Videofilm fest, auf Facebook explodierte der Film dann regelrecht. 32 000 Aufrufe, unzählige Likes und Herzen.

Vor lauter Liebe ging fast unter, dass diese Woche Weltnudeltag war. Aber so richtig verpasst haben wir da nichts: Weil genau genommen fast jeden Tag Weltnudeltag ist. Nudeln sind ja nicht dafür bekannt, dass sie Blähungen verursachen.

Ganz im Gegensatz zum neuen Bundestag, der diese Woche erstmals zusammenkam. Mit 709 Abgeordnete so schrecklich aufgebläht wie nie zuvor. Das lässt nicht mal mehr schön trinken – außer vielleicht von Helene Fischer.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.