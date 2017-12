Unser Wochenrückblick: Doktorspiele mit Verspätung

Wer schon immer mal wissen wollte, wie viele Leute in einen ICE passen: Wir hätten jetzt endlich die Antwort. Es sind 300 und ein paar Zerquetschte. Was allerdings kurz vor Weihnachten kein Witz ist – sondern allzu oft Realität im engeren Sinne.

Wobei man erst einmal wegkommen muss, was am Kitzinger Bahnhof nicht mehr ganz einfach erscheint. Wer dort eine Fahrkarte kaufen will, hat nur noch die Möglichkeit, sich mit Automaten herumzuschlagen. Die Fahrkarten-Verkaufsstelle ist zu – ohne dass sich jemand bemüßigt gefühlt hätte, den Kunden Bescheid zu sagen. Warum auch – sollen sich die Leute die Nase an der Scheibe platt drücken.

Pleiten, Pech und Pannen

Was einmal mehr zeigt, in welch abgefahrenen Zeiten wir unterwegs sind. Ohne jetzt auf die neue Pleiten-Pech-und-Pannen-Strecke zwischen München und Berlin eingehen zu wollen – aber der Begriff Bahnsinn wurde nicht umsonst erfunden.

Bei dieser Gelegenheit kam uns der unverwüstliche Chris Rea in den Sinn, der wieder mit „Driving home for Christmas“ im Radio unterwegs ist. Bisher dachten wir: Der fährt mit dem Auto nach Hause, um Weihnachten zu feiern.

Aber es spricht vieles dafür, dass er die Bahn nimmt: Zu lange ist der gute Mann bereits unterwegs und irgendwie kommt er ja auch nie an. Das Lied bekommt damit eine neue Bedeutung: Ein Protestsong, eine gesungene Anklage gegen die immerwährenden Bahn-Verspätungen.

Bahnsinn

Vom Bahnsinn zum normalen Wahnsinn, der so in eine Woche passt: In Geesdorf ruinierte einer den dortigen Fußballplatz, weil er meinte, mit einem Auto auf dem Spielfeld herumfahren zu müssen. In Kitzingen flippten zwei junge Männer aus, schlugen, zerstörten ein Schaufenster und gingen schließlich noch gegen die anrückende Polizei vor.

Vor diesem Hintergrund bekam eine Frage, die uns per Mail erreichte, eine ganz neue Bedeutung. In der Mail stand als Betreff: „Sind Sie verrückt nach Weihnachten?“ Die Wahrheit ist: Nein, wir sind inzwischen auch schon vor Weihnachten ziemlich plemm-plemm.

Lustspiel

Zum Glück erwies sich immerhin die Schlagzeile „Doktorspiele in Marktsteft“ als harmlos – es handelte sich um ein Lustspiel der Theaterspieler des TV Marktsteft. Wir wünschen viele Zuschauer und einen großen Andrang ähnlich wie bei der Bahn – nur bitte ohne Zerquetschte.

