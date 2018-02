Unser Wochenrückblick: Die Zeit der Löcher

Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los unsere Polonaise – ja, Sie sehen, der Faschingsendspurt schlägt auch in dieser Kolumne mit voller Härte durch.

Wobei diese Woche nicht nur Löcher umhergeflogen sind. So manchem flog mit Blick auf Berlin auch glatt das Blech weg. Man kann jedenfalls nicht sagen, dass es langweilig gewesen wäre. Vor allem die SPD bestimmte die Schlagzeilen und einer, der „ein Amt unter Merkel“ ausgeschlossen hat, wird nun scheinbar Außenminister. Wobei Spötter den Vorschlag machten, dass hier ein „Ministerium für Wortbruch“ wohl die bessere Wahl gewesen wäre.

Koalition der Wahlverlierer

Endgültig konnte aber einem der Vogel rausfliegen, als es um den hart erkämpften Koalitionsvertrag ging, den plötzlich jede Seite anders las und die freie Interpretation die Oberhand gewann. Was andeutet, wie anstrengend die nächsten Jahre mit der Koalition der Wahlverlierer werden dürften. Das Problem ist nur: Der Fasching geht vorüber – die Koalitions-Narreteien bleiben.

Vor lauter Nachrichten über Schulz, Scholz und Nahles wurde man schon leicht wirr im Kopf. Was vielleicht auch erklärt, warum wir in einem Anfall von Umnachtung einen Mann der SPD zuordneten, der nachweislich ein waschechter Linker ist: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der tauchte am unsinnigen Donnerstag unvermittelt im Deutschen Fastnacht-Museum in Kitzingen auf – zu einer Privatführung. Jedenfalls weiß der Mann jetzt alles zum Thema Narrenfreiheit. Und er ist um einen Bocksbeutel reicher, den der herbeigeeilte Hofrat Walter Vierrether persönlich übergab. Als Zeichen der fränkisch-thüringischen Verbundenheit sozusagen.

Doppelter Söder

Wobei es Gerüchte gab, dass es sich gar nicht um den Original-Ministerpräsident gehandelt habe, sondern sich nur jemand verkleidet habe. Soll ja im Fasching vorkommen. Bestimmt tauchen in den nächsten Tagen noch so einige Söders und Seehofers auf. Womöglich sogar doppelt – wobei das dann für eine gewisse Promillezahl spräche.

Die Polizei hat deshalb zum Endspurt gewarnt, „in der närrischen Zeit nicht völlig Kopf und Kontrolle zu verlieren“. Was insofern ein guter Hinweis ist, als es völlig reicht, wenn die Löcher aus dem Käse fliegen.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.