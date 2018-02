Unser Wochenrückblick: Das Rätsel um ein Video

Nach dem zuletzt erhöhten Aufkommen von diversen Schnapsdrosseln und Schluckspechten zum Faschingsendspurt richtet sich der ungetrübte Blick nun wieder auf die wesentlichen Dinge in der realen Tierwelt.

Dieser Tage erschien das Ergebnis einer Erfassung seltener Tierarten im Landkreis Kitzingen. Das Ding heißt Naturschutzfachkartierung und ist eine Liste des Bayerischen Landesamts für Umwelt. Darin finden sich 8000 Nachweise von über 200 Arten an 1000 Fundorten.

Anstehende Tarifrunde

Darunter sind Insektenarten, die bisher einen Bogen um den Landkreis gemacht habe. So sichtete man zwei seltene Würfel-Dickkopffalter und die Blauflügelige Sandschrecke. Insgesamt wurden neun Tagfalter-, zwei Heuschrecken- und fünf Libellen-Arten erstmalig dokumentiert. Verwundern kann das kaum – das Kitzinger Land ist nicht nur in der Tierwelt begehrt. Auch die Zweibeiner wissen Land und Leute zu schätzen, wie 723 837 Übernachtungen im vergangenen Jahr zeigen.

Umgehend meldete sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zu Wort. Die NGG Unterfranken wies auf die anstehende Tarifrunde für das bayerische Gastgewerbe hin und forderte ein entsprechendes Lohn-Plus. Was insofern richtig sein dürfte, weil ein Urlauber-Paradies nur dann Sinn macht, wenn ein paradiesischer Service dazugehört.

Verwässert

Ansonsten zeigte sich die Woche ziemlich verwässert. Da war zum einen das Kaltwassergrillen in Fröhstockheim. Zum anderen wurden am Kitzinger Narreneck an Aschermittwoch – einer alten Tradition folgend – wieder die Geldbeutel am Brunnen gewaschen. Dazu haben wir ein kleines Video auf unsere Facebook-Seite gestellt. Dort tauchte dann wenig später der überraschende Hinweis auf: „Dein Video ist beliebt bei Frauen zwischen 25 und 34.“

Gucken die Ehefrauen?

Seither rätseln wir, was es damit auf sich haben könnte. Weshalb zieht der Brauch die Frauen magisch an? Vielleicht handelt es sich ja um die Ehefrauen der Elferräte, die nachschauen, ob die Geldbeutel auch wirklich leer sind. Oder ob ihre Männer waschen können.

Was wir daraus lernen können? Um diese Kolumne in der Frauenwelt noch beliebter zu machen, werden wir künftig seltener über den seltenen Würfel-Dickkopffalter berichten – sondern uns mehr um das Großreinemachen kümmern.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.