Traumjob am Wasser: der Fischwirtschaftsmeister

Die Landkreisgrenze zwischen Kitzingen und Bamberg. Ein Weiher reiht sich an den nächsten. Mittendrin – oder besser oben drauf – ein Mann auf einer Art Motorboot. Dirk Borneis, Fischwirtschaftsmeister und zuständig für 18 Fischweiher zwischen Geiselwind und Aschbach, schaut nach dem Rechten.

„Ein Traumjob. Man ist den ganzen Tag draußen in der Natur.“ Dirk Borneis, Fischwirtschaftsmeister

Es ist ruhig in der Gegend, als sich Reporter und Fotograf an der Landkreisgrenze auf Erkundungstour machen. Kaum jemand ist unterwegs an den vielen Weihern abseits der Staatsstraße 2260. Knapp einen Kilometer hinter Holzberndorf dringt ein Geräusch an die Ohren: Zwischen zwei Maisfeldern tuckert Dirk Borneis mit einer Art Motorboot über das Wasser. Eine Brille schützt ihn vor dem Kalk, den er immer wieder über eine Metallklappe ins Wasser ablässt.

Borneis gehören die Teiche nicht, es gibt aber keinen, der sie besser kennt. Der Fischwirtschaftsmeister kümmert sich das ganze Jahr um die 18 Gewässer zwischen Aschbach und Geiselwind. Besitzer ist Jürgen Heumüller, der in der dritten Generation eine Firma für Holzwolle betreibt. Dirk Borneis ist einer seiner 40 Angestellten.

„Das mit der Fischzucht war ein Hobby meines Vaters. Ich selber habe nicht mehr die Zeit, um mich darum zu kümmern“, erklärt Heumüller, der jedes Jahr etwa 3000 Festmeter Holz verarbeitet.

Dass Dirk Borneis seit mittlerweile 17 Jahren für Heumüller arbeitet, war nicht unbedingt so geplant. Nach dem Abitur will der Untersambacher eigentlich zur Polizei. Doch wegen seiner schlechten Augen wird er ausgemustert. Weil ihn die Fischzucht schon immer interessiert, absolviert Borneis stattdessen eine Ausbildung zum Fischwirt und studiert zwei Semester Fischereibiologie in Erlangen. Als das Fach an der Friedrich-Alexander-Universität eingestampft wird, muss sich der Fischfan entscheiden: Gehe ich nach Hamburg oder sogar nach Norwegen, oder breche ich das Studium ab? Der Freundin wegen wählt Borneis Variante zwei. Über Umwege landet er so bei seinem heutigen Chef.

Die Partnerin von damals gibt es heute nicht mehr, die Liebe zur Fischzucht ist aber geblieben. Und die Erkenntnis, dass er sich richtig entschieden hat. „Ein Traumjob. Man ist den ganzen Tag draußen in der Natur. Ich bin rundum zufrieden.“

Wenn Dirk Borneis nicht gerade Kalk im Wasser verteilt, füttert er Schleie, Karpfen und Grasfische oder pflegt die Anlage. „Bei 19 Hektar ist auch viel Rasen mit dabei. Und der muss gemäht werden.“

Im Herbst werden die Jungfische abgefischt, bis zu sechs Tonnen sind es pro Tag. Ein paar Monate später kommen dann Privatkunden, um sie zu kaufen.