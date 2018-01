Lieblings-Sommerhut als Schattenspender

Besser hätte man es kaum planen können: Dass die Aufgabe im dritten Durchgang „Main-Topmodel-Vorentscheids“ in Kitzingen lautete, den Lieblings-Sommerhut vorzuführen – das war fast wie ein Geschenk für die 13 Kandidatinnen. Denn die Sonne brannte erbarmungslos nieder auf die Bühne – eine zusätzliche Erschwernis für den Auftritt auf dem Laufsteg.

„Ich dachte irgendwann auch, ich kippe gleich um“, erzählte Moderatorin Pia Lehnfeld nach ihrer Bühnenpremiere vor großem Publikum. Sie hatte vor Aufregung schlicht vergessen, in den eineinhalb Stunden etwas zu trinken. Umso mehr konnte sie die Leistung der Kandidatinnen einschätzen. „Ihr könnt alle stolz darauf sein, wie ihr euch präsentiert habt. Den Mut, auf die Bühne zu gehen, bringen nicht Viele auf.“

Es sei von daher für die Jury eine heikle Aufgabe gewesen, zu entscheiden, wer ins Halbfinale nach Schweinfurt kommt und wer nicht. Das verdeutlichte auch Jurychefin Yvonne James, die selbst modelt und an allen zehn Main-Topmodel-Wettbewerben seit 2008 beteiligt war. Auch Blogger Heiko Kunkel und der Fotograf René Schreiner machten sich eifrig Notizen, um den Kandidatinnen nur ja gerecht zu werden.

Richtig gut zu der Veranstaltung passte Musiker Soul Elements, der mit seinen beiden Auftritten das Publikum locker für sich gewann, mit Songs zum Beispiel von Eminem den Geschmack der Kitzinger traf.

Während in Durchgang eins ein Casting-Outfit vorgeschrieben war – weißes T-Shirt oder Top, Jeans, hochhackige Schuhe – durfte bei der Sportmode jede Kandidatin selbst ihre Wahl treffen. Bei 30 Grad mit Skischuhen – nicht schlecht; auch Cheerleader und eine Football-Spielerin waren zu bestaunen. Noch sei das nur ein Outfit – aber Lust, den amerikanischen Nationalsoport mal auszuprobieren hätte sie durchaus, bekannte die Kandidatin.

Von Kitzingen nach Kapstadt – elf der 13 Kandidatinnen dürfen weiter hoffen, als „Main-Topmodel 2017“ die Traumreise nach Südafrika zu gewinnen. Nächste Runde im Wettbewerb um die Nachfolge von Julia Kästner aus Creglingen im Taubertal ist am 26. August beim Halbfinale in Schweinfurt. Die Siegerin wird dann am 16. September beim Stadtfest in Würzburg gekürt.

Im Halbfinale sind: Lisa Dehning (Würzburg, 18 Jahre), Isabell Endres (Rottendorf, 18), Valentina Freis (Bad Mergentheim, 24), Anna Friedrich (Schweinfurt, 19), Anne Hohmann (Bad Brückenau, 19), Laura Klüpfel (Sennfeld,19), Nelli Kubizki (Schweinfurt, 21), Karolina Österlein (Bad Mergentheim, 23), Elisabeth Storozev (Schweinfurt, 20), Helena Thur (Rimpar, 17), Sophia Unsleber (Binsbach, 18).