Hells Bells statt Gedüdel

Kühl, nass und vor allem neblig, was kann man mehr von einem November erwarten? Der November 2017 hat genau das geliefert, zu dem er in der Lage zu sein scheint. Und die Nachrichtenlage hat sich in dieser Woche der Stimmung ein bisschen angepasst.

Schecks aus Nürnberg

Immerhin gab es auch was Erfreuliches. Zwei dicke Schecks aus dem Heimatministerium für den Landkreis und Volkach zum Beispiel, persönlich abgeholt von den Chefs Tamara Bischof und Peter Kornell. Da kann man mal nach Nürnberg fahren, für 1,5 Millionen, wie im Fall Volkach oder 500 000 für den Landkreis, auch wenn's für einen Abstecher auf den Christkindlesmarkt noch zu früh war.

Großer Auflauf

Bemerkenswert der Auflauf, den die bayerische Justiz gleich am Wochenbeginn veranstaltet hat. Die Juristen zelebrieren das schon ein bisschen, wenn ein Spitzenposten neu besetzt wird und sie sind stolz auf die Tradition der Festakte zur Einführung. Das sagte zumindest Dietrich Geuder. Der muss es wissen, der ist immerhin Präsident des Landgerichts Würzburg.

Die erste Frau an der Spitze

Diesmal galt der große Bahnhof Helga Müller, die seit Anfang November an der Spitze des Amtsgerichts Kitzingen steht. Die erste Frau auf diesem Posten. Den haben bisher nur Männer besetzt und haben das offenbar glänzend vertragen. Immerhin konnte die neue Chefin mit Walter Konrad nicht nur den direkten Vorgänger begrüßen, sondern mit Paul Spengler, Walter Söder und Werner Fürcht gleich drei weitere Amtsgerichtsdirektoren außer Dienst. Es scheint so zu sein wie bei Sparkassendirektoren. Auch die sind in Kitzingen bekannt dafür, ein gesundes bis biblisches Alter zu erreichen. Warum, ist bisher noch nicht umfassend wissenschaftlich geklärt und wahrscheinlich interessiert das auch niemanden.

Anhaken

Ansonsten heißt es, den November abzuhaken und sich auf den Winter einzustellen. Der hat am Freitag angefangen. Zumindest die Meteorologen lassen den Winter am 1. Dezember los. Der Kalender wartet noch bis zum 21. Dezember, 17.28 Uhr übrigens. Der 1. war am Freitag und da ist auch in Kitzingen die – nach wie vor unwidersprochen – höchste Adventskerze Bayerns angezündet oder besser angeschaltet worden. Schön ist sie wieder und die Versorgungslage rundrum ist in Ordnung.

Tipp der Woche

Bleibt noch der Tipp zum ersten Adventswochenende. Wer jetzt schon genug hat von Stille Nacht und Jingle bells hat, auf den wartet der Nikolaus-Rock am Sonntag auf dem Marktplatz: Und da wird DJ Walter Vierrether mit hundertprozentiger Sicherheit ACDC loslassen: Motto: Hells Bells statt Gedüdel.