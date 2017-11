Gute Chancen auf den Titel Topmodel

Am Ende strahlten zehn Mädchen überglücklich in die Kameras. Da war nach zwei Stunden Programm klar, welche der 17 Kandidatinnen ins Finale des Main-Topmodel-Wettbewerbs einziehen. Allein drei Finalistinnen kommen aus dem Raum Kitzingen. Auf dem sonnigen Stadtfest in Schweinfurt qualifizierten sie sich für die Finalteilnahme im September und bewahrten sich damit die Chance auf den Hauptpreis, eine siebentägige Reise ins Luxus-Resort „Lakaz Chamarel“ auf der Insel Mauritius und ein Sedcard-Shooting.

Qualifiziert haben sich: Quilin Zhou (Willanzheim), Miriam Piskol (Großlangheim) und Noemi Weber (Kitzingen). In drei verschiedenen Roben stellten die Kandidatinnen ihre Modelqualitäten unter Beweis. In Schwarz-Weiß, sportlich und im Abendkleid zeigten die Teilnehmerinnen, was sie können. In der Jury saßen neben Modeblogger und Social-Media-Unternehmer Heiko Kunkel auch Hannemie Stitz-Krämer (Initiatorin des Frankfurt Style Awards), Fotograf Ralph Piepenburg und Sylvia Harbich (Senior Consultant Brand Marketing s.Oliver). Gewohnt sympathisch führten die Main-Post-Redakteurinnen Sara Sophie Schmitt und Meike Rost durchs Programm. Das Finale findet schließlich am 19. September auf der Main-Post-Bühne am Vierröhrenbrunnen in Würzburg statt.

