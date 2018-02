Dienstags-Dischli: Plötzlich ist ein Krieg zu Ende

Es gibt Dinge, die erledigen sich von selbst. Es gibt Ärger, der – gefühlt – ewig da war und von heute auf morgen verschwunden ist. Sogar Kriege enden manchmal und keinem fällt es auf, also, wenigstens Kleinkriege.

So wie in Etwashausen: Viele Autofahrer werden sich eher ungern daran erinnern. Aber es gab Zeiten, da war ein Besuch in Etwashausen nicht billig, besonders nicht in der Schwarzacher Straße. Da gibt oder gab es ein Halteverbot und eine Sparkassenfiliale, was ein Problem war.

Tausende Anzeigen erstattet

Vor allem für einen Anlieger. Der konnte es überhaupt nicht leiden, dass die Autofahrer ihre Fahrzeuge an oder in seiner Einfahrt abgestellt haben, um „mal kurz“ ein bisschen Geld vom Automaten zu holen.

Das hat den guten Mann so genervt, dass er angefangen hat, das Falschparken zu dokumentieren und Anzeigen zu erstatten. Nicht eine, nicht zig oder Hunderte, es waren Tausende. Eine Anzeigenflut brach da über die Kitzinger Polizei herein. Von mindestens 4000 Anzeigen hat der Mann selbst gesprochen, als er wieder einmal einem Richter wegen Beleidigung, Nötigung, falscher Verdächtigung oder sonst noch was gegenübersaß.

Von Parksünderjäger war die Rede, von einer Jagd auf Autofahrer, vom Etwashäuser Parkplatz-Krieg oder wenigsten -Kleinkrieg war zu lesen.

Es ist still geworden

Wer es noch nicht gemerkt hat, in letzter Zeit hört man kaum mehr was aus der Gärtnervorstadt. Was seinen Grund hat und zeigt, dass jede Entscheidung gute und schlechte Seiten haben kann.

Viele haben es bedauert, dass die Sparkasse ihre Filiale an der Kronenkreuzung geschlossen hat. Mal ganz davon abgesehen, dass sich die Proteste arg in Grenzen hielten. Mit der Schließung war der Etwashäuser Parkplatz-Krieg von heute auf morgen beendet. Wo keine Bankfiliale, da keine Kunden, die an die Automaten rennen.

Womit wieder einmal bewiesen wäre, dass irgendwas immer für irgendwas gut ist, auch wenn es zunächst gar nicht so aussieht.

Die Dienstags-Dischli, das sind mehr oder weniger tiefschürfende Gedanken der Expertenrunde an den Steh-Tischen (fränkisch: Dischli) in der Kitzinger Fußgängerzone. Zu lesen – selbstredend – immer dienstags in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung -- online schon vorher.