Die Woche: Kekse backen für den Frühling

Bei manchen Geburtstagen weiß man ja nicht, ob sie wirklich gefeiert werden sollen. Hier ist so ein Fall: Vor 60 Jahren, Januar 1957, wurde in Deutschland die erste Radarfalle aufgestellt. Für den Landkreis Kitzingen kann man feststellen, dass einer ungetrübten Feier insofern nichts im Weg steht, als es festinstallierte Anlagen nicht zu uns geschafft haben. Aber wir wollen keine schlafenden Hunde wecken, gratulieren deshalb leise und würden uns freuen, wenn auch die nächsten 60 Jahre ohne uns stattfinden würden.

Bald ist wieder Ostern - zumindest im Supermarkt

Was Tempo anbelangt, lag der Osterhase in dieser Woche weit vorne: Zehn Wochen vor der Zeit war er da und lauerte in den Supermärkten. Man kann also schon mal auf Eiersuche gehen – probeweise.

Komisch muss man sich dabei nicht vorkommen – weil wir sowieso in einem Durcheinander-Zeitalter leben. Wahrheiten mischen sich mit Halbwahrheiten, Fake News mit alternativen Fakten. Und dann ist da ja noch das Wetter, das schon länger macht, was es will. Eben sitzt man noch in der Tiefkühltruhe. Und was wird fürs Wochenende gemeldet? Frühling!

In diesem Fall sind wird aber wahrscheinlich selber Schuld. Als es gar so kalt war und das Thermometer auf minus 15 Grad sank, haben wir angefangen, als Lockmittel für den Frühling Kekse zu backen. Scheint geklappt zu haben.

Trotz der Schockstarre-Kälte samt zugefrorenem Main war einiges los: In Volkach ging die erste Kaffeerösterei des Landkreises an den Start. Aus Willanzheim wurde ein Mord im Hühnerstall gemeldet – zum Glück nur von der Laienspielgruppe des örtlichen Sportvereins.

Motorsägen wüteten in Kitzingen

In Kitzingen wüteten derweil die Motorsägen: Mehrere Bäume im und rund um den Rosengarten wurden gefällt. Außerdem wurden einige so zusammengestutzt, dass es schon beim Zuschauen weh tat und jetzt einst stolze Platanen als Krüppelkiefern grüßen.

Manche vermuteten, dass es sich bei der Aktion um verspätete Rache an den Krähen handeln würde. Aber das stimmt nicht: Die Vögel saßen ein paar Bäume entfernt und schauten interessiert zu. Ein Scherzbold warf die Frage auf, ob sich die Tiere nicht sogar kaputt lachen.

Interessante Frage. Wir sollten sie jedoch – wie es einst der Künstler John Cage so schön ausdrückte – nicht durch eine Antwort verderben.

Die Woche blickt immer samstags zurück, was unseren Autoren in den vergangenen sieben Tagen aufgefallen ist.