Der Wochenrückblick:: Was hinten rauskommt

Eine richtig heiße Geschichte sollte in jedem Wochenrückblick auftauchen – hier ist sie: Wissenschaftler kündigten dieser Tage an, dass uns der heißeste Sommer seit zwölf Jahren erwartet. Also: Schon mal Getränke kaufen und den Ventilator bereitstellen.

Wobei man in Kitzingen, der nachweislich heißesten Stadt in Deutschland, bei derlei Nachrichten nur träge mit den Schultern zuckt und sich lässig den Schweiß von der Stirn wischt. In der Großen Kreisstadt hat man sich längst daran gewöhnt, dass die Bratwürste zunehmend auch ohne Grill gar werden.

Hundstage

Geht es um die heißeste Zeit des Sommers, spricht man gerne von Hundstagen. Was heutzutage insofern zum Problem werden kann, als beim Stichworte Hund sofort die Hinterlassenschaft mitschwingt. Dass Tretminen nicht nur im heißen Kitzingen ein immerwährendes Problem sind, zeigt auch die regelmäßig in den Landkreisgemeinden aufflammende Diskussion, wie man am schlausten das Zukoten öffentlicher Wege verhindern kann.

Nach Volkach und Mainstockheim vor einigen Jahren denkt jetzt Rödelsee darüber nach, mit der DNA der Tiere den Hundehaufennichtwegmachern auf die Schliche zu kommen. Wobei der Weg dorthin weit, steinig und wahrscheinlich voller brauner Haufen ist.

154 gemeldete Hunde

Alle 154 in Rödelsee gemeldeten Hunde müssten nämlich eine Speichelprobe abgeben. Wird dann ein wilder Haufen entdeckt, kann eine Probe genommen und in das Labor geschickt werden, das auch schon die Hunde-DNA bekommen hat. In dem aktuellen Fall heißt das Institut übrigens „Mistkäfer“, was für sich genommen ja schon ein Hit ist.

So schön die Idee klingt, so schwierig ist der Praxistest. Weil die DNA-Abgabe auf Freiwilligkeit beruht. Und weil ungeklärt ist, was mit den Hunden ist, die zu Besuch in Rödelsee sind, während sie ein dringendes Bedürfnis überkommt.

Ein Reim

Geklärt werden müsste auch, was mit Hunden passiert, die vielleicht schon bald mit der Seilbahn auf den Schwanberg gondeln – und nicht mehr an sich halten können.

Es steckt also noch viel drin in dem Thema. Weil sich das alles heute nicht abschließend klären lässt, wollen wir uns wenigstens einen Reim drauf machen. Mit einem Haufen-Raum, der bekanntlich den ganzen Poeten erfordert: Wenn Hundchen Großes widerfährt, ist das schön ein Tütchen wert!

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.