Der Wochenrückblick: Florian kommt nicht

Aber natürlich. Ja doch. Sie dürfen beim Lesen dieser Kolumne nebenbei Ostereier essen. Ausnahmsweise. Jetzt ist die perfekte Ostereier-Essenzeit. Zumindest behauptete das dieser Tage ein Kollege: „Ostereier schmecken vor oder nach Ostern am besten – nie aber an Ostern!“ Nachdem in wenigen Tagen der Hase wieder hoppelt, wollten Ihnen diese haltlose Theorie auf gar keinen Fall vorenthalten.

Verschweigen sollte man dagegen den Frühlingsanfang am Dienstag. Sibirien ist nix dagegen, die Statistiker meldeten den kältesten Frühlingsanfang seit 138 Jahren. Und wir waren dabei. Die Stimmung tendierte eher nicht Richtung Osterhase, eher fühlte sich alles wie Weihnachtsmann an. Wenigstens ist es inzwischen wieder einigermaßen hell. Wie entspannt, wenn man morgens auf dem Weg zur Arbeit etwas sieht.

Zeitumstellung

Wobei – das ändert sich ja auch schon wieder. Am Wochenende wartet die vermaledeite Zeitumstellung. Und dann ist es – mal kurz nachdenken – morgens erneut dunkel. Macht nix, werden jetzt die einen sagen, weil sie Osterferien haben und bis in die Puppen ausschlafen können.

Für die anderen ist die Sache schon ärgerlicher: Die Zeitumstellung nervt. Jeder vierte Deutsche hat laut einer Untersuchung Probleme mit dem An-der-Uhr-Drehen. Also: Warum hören wir nicht einfach auf damit? Was, wenn wir die Sommerzeit ignorieren? Das hätte was von zivilem Ungehorsam.

Weil wir gerade bei Blödsinn und Problemen sind: Der Knaller der Woche wird aus Volkach gemeldet. Weil die Wartung versäumt wurde, darf das Fahrwehrfahrzeug „Florian Volkach 33/1“ nicht eingesetzt werden. Hört sich nach Posse an – und ist auch eine.

Volkach als Unruheherd

Überhaupt wird Volkach langsam zu einem Unruheherd. Der Streit um zwei neue Hotels wird mit einer beachtlichen Wortwahl und Intensität geführt, dass man allen nur raten kann, die Tischtücher in Sicherheit zu bringen, weil gerade alle zerschnitten werden.

Wenig erbaulich waren auch die jüngsten Meldungen von der Spargelfront: Ostern und Spargel sind dieses Jahr keine Freunde. Wegen der Kälte wird es nichts Königsgemüse an den Feiertagen.

Ostern ohne Spargel – das ist wie Kaffee ohne Sahne. Wie samstags ohne Wochenrückblick. Oder einfacher gesagt: wie „Florian Volkach 33/1“ ohne Wartung.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.