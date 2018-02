Der Nippel durch die Lasche

Leserwünsche erfüllen wir an dieser Stelle gerne umgehend. So wie den einer Kitzingerin, die uns auf einem Einkaufsmarkt-Parklatz ansprach und ein flammendes Plädoyer hielt, dass die Autofahrer aus Sicherheitsgründen dringend tagsüber das Licht anmachen sollten. Wir geben das hiermit und mit besten Grüßen an die geneigte und autofahrende Leserschaft weiter.

Dass einem manchmal ein Licht aufgeht, kann ja tatsächlich nicht schaden. Was unser um die drei Kilo schweres Hirn in diesem Zusammenhang leisten kann, wurde diese Woche einmal mehr deutlich, als wir bei „Wer weiß denn sowas“ erfahren durften, dass unser Oberstübchen in etwa so viel Energie verbraucht wie eine handelsübliche 25-Watt-Glühbirne.

0,25 Watt ab manchen Tagen

Um so erstaunlicher, dass man an manchen Tagen das Gefühl hat, es würde nur zu 0,25 Watt reichen. Wenn so gar nichts klappen will. So wie diese Woche, als ein Interview mit dem Veranstalter des Saatgut-Festivals in Volkach ohne dazugehörige Fragen erschien. In dem Fall handelte es sich zwar mehr um ein technisches Problem – was es aber trotzdem nicht besser macht. Zumal man die Technik ja auch erst einmal beherrschen muss. Und das ist, wie wir seit Mike Krüger wissen, auch nicht immer ganz einfach. Manches klappt eben erst, wenn man den Nippel durch die Lasche gezogen, mit der kleinen Kurbel ganz nach oben gedreht und auf den sodann erschienenen Pfeil gedrückt hat.

Es wird gelb bei Regen

Zum Glück besteht das Leben dann aber doch aus leuchtenden 25-Watt-Beispielen. Der Kitzinger Stadtmarketingverein leuchtet hier besonders hell mit seinen immer wieder schönen Einfällen. Der neuste Streich: Künftig soll es Service-Regenschirme geben. Kostenlos zum Ausleihen. Die gelben Regenschirme warten in Behörden, Cafés, Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften – auf dass niemand mehr vom Regen abgeschreckt oder gar nass gemacht werde. Im Grunde ist es simpel: Nach der Benutzung wird der Schirm wieder abgegeben, egal bei welchem der teilnehmenden Partner.

Ideen aus dem Treibhaus

Die Aktion entspringt einem Pool aus Vorschlägen, dem sogenannten „Treibhaus der Ideen“. Dahinter verbergen sich 40 Ideen, die die Stadt weiterbringen sollen. Klingt spannend und wir freuen uns schon auf die nächsten Projekte. Vielleicht werden ja bald auch Nippel mit Lasche und Kurbel samt Pfeil verkauft – für regnerische 0,25-Watt-Tage.

Die Woche blickt samstags zurück, was unseren Autoren aufgefallen ist.