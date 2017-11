20.05.2016

Der Frauenversteher: Neues vom Finanzamt

So wie es aussieht, kommen noch in diesem Jahr neue Gesetzesvorschriften heraus, um das Zusammenleben zwischen Frau und Mann zu vereinfachen. Man könnte auch sagen: etwas erträglicher zu gestalten. Hier vorab einige Informationen, was uns da so erwartet.