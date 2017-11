Blutspenden: Der gute Wille alleine reicht nicht aus

„Wir wollen hier doch bloß ein Zeichen setzen für Freiheit und Toleranz.“

40 bis 50 Frauen und Männer wollen Blut spenden und dürfen nicht. Gibt's so was? So was gibt's! Und das völlig zu recht.

Abdelzahra Hassan ist ein ruhiger Zeitgenosse. An diesem Abend ist er ein wenig aufgebracht. Fast 50 gläubige Schiiten aus Stadt und Landkreis Kitzingen hat er mobilisiert. Sie sind zu Fuß, per Rad oder mit dem Auto in die Schmiedelstraße gekommen. Alle wollen sie beim Blutspendetag des Bayerischen Roten Kreuzes dabei sein. Kaum einer wird an diesem Abend tatsächlich sein Blut spenden. Die allermeisten werden wieder heimgeschickt.

Sie stehen vor dem Gebäude und sind verwundert. „Das verstehe ich nicht“, sagt Ali Hassani, der aus Afghanistan stammt. „Wir wollen hier doch bloß ein Zeichen setzen für Freiheit und Toleranz.“ So wie es ihnen ihr Idol, der Prophet Hussain, der Überlieferung nach im Jahr 680 vorgemacht hat. Aber dazu später mehr.

Jetzt geht es erst einmal zwei Stockwerke hinauf, die Ärztinnen Krüger und Janke haben eine Erklärung für die Abweisung. Es geht um neue Richtlinien, um gegenseitiges Verstehen, um die Rückverfolgung von Blutspenden – letztendlich um die Gesundheit künftiger Patienten.

„Die Gesetze haben sich geändert“, erklärt Dr. Katja Krüger, die auf keinen Fall den Eindruck erwecken will, die neuen Spender seien nicht willkommen. „Flüchtlinge bilden schließlich ein Riesenpotenzial“, weiß sie. Ein Potenzial, das eigentlich nicht verschenkt werden darf. Gerade in den Ferienmonaten ruft das BRK regelmäßig zu Spenden auf, weil die Blutkonserven zur Neige gehen. „Aber die Sicherheit geht vor“, sagt sie. Um genau dieser Sicherheit willen sind neue Vorschriften erlassen worden. Gar nicht lange, nachdem Abdelzahra Hassan und seine Freunde zum ersten Mal in die Schmiedelstraße zum Blutspenden kamen. Fast zwei Jahre ist das her. Damals folgten rund 20 gläubige Schiiten dem Ruf. An diesem Abend sind es fast doppelt so viele. Die meisten von ihnen können die neuen Auflagen nicht erfüllen.

Eine Duldung oder Aufenthaltsgestattung reicht nicht mehr aus, alle Flüchtlinge, die spenden wollen, brauchen einen Aufenthaltstitel. Und der muss auf einem geprüften Reisedokument beruhen. Die eigenen Angaben bei der Anhörung sind zu vage, können nicht überprüft werden. „Es geht immer um die Rückverfolgung der Spenden“, erklärt Dr. Krüger. Falls ein Patient erkrankt, muss klar sein, woher die Blutkonserve stammt. Deshalb muss der Spender auch einen festen Wohnsitz angeben können. Für viele Flüchtlinge ein Problem. Sie leben in Gemeinschaftsunterkünften, wissen aber nicht, wie lange sie dort bleiben werden. Und wohin es sie danach verschlägt.

Ein medizinisches Risiko will der Blutspendedienst auf jeden Fall vermeiden. „Wir müssen deshalb genau schauen, ob es Vorerkrankungen gibt oder welche Impfungen tatsächlich durchgeführt wurden.“ Kein leichtes Unterfangen bei Menschen, die tausende Kilometer geflohen sind und in ganz anderen medizinischen Verhältnissen aufgewachsen sind. Menschen aus Zentralafrika oder Teilen Asiens werden von vornherein von einer Blutspende ausgeschlossen. „Letztendlich alle, die aus Malariagebieten stammen“, präzisiert Dr. Janke. Selbst wenn alle Vorgaben erfüllt sind, gibt es eine weitere Hürde für spendenwillige Menschen mit Migrationshintergrund: die Sprache. „Wir akzeptieren keine Dolmetscher mehr“, sagt Dr. Krüger. „Jeder einzelne Spender muss das Aufklärungsgespräch direkt mit uns führen.“ Ihre Erklärung für diese Vorgabe leuchtet ein: Bei Fragen zum Sexualverhalten fällt es schwer, gegenüber einem fremden Dolmetscher immer bei der Wahrheit zu bleiben.

All diese Kriterien laufen auf ein Ziel hinaus. „Wir haben hier in Deutschland eine sehr niedrige Infektionsrate“, sagt Dr. Krüger. „Und wir müssen dafür sorgen, dass das auch so bleibt.“

Für Abdelzahra Hassan und seine Freunde ist das an diesem Abend erst einmal schwer nachvollziehbar. Sie wollten zu Ehren des Propheten Hussain das geben, was ihnen wertvoll ist: ihr Blut. Der Überlieferung nach kämpfte der Enkel des Propheten Mohammad im Jahr 680 in Kerbala, im heutigen Irak, mit 72 Anhängern gegen eine Übermacht. Sein Kopf wurde auf einen Speer gespießt und nach Damaskus gebracht. Die Schlacht besiegelte die Trennung von Schiiten und Sunniten. „Hussain hat sein Blut geopfert und auch wir wollen unser Blut geben“, erklärt Abdelzahra Hassan. „Als Zeichen für Gerechtigkeit und gegen Hass.“

Ohne die notwendigen Unterlagen und Voraussetzungen werden die Moslems ihr Blut allerdings auch in Zukunft nicht spenden können. Abdelzahra Hassan überlegt schon, welche Aktion er mit seinen Freunden im kommenden Jahr starten kann. Entmutigen will er sich nicht lassen.