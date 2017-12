Angst nehmen, Mut machen

An der Tür hängt ein Cartoon: „Ich geh rein, ich geh nicht rein, ich geh rein...“ Wer reingeht in die Schuldnerberatungsstelle, der trifft auf eine Gesprächspartnerin, die gleichermaßen sachkompetent wie lebenserfahren ist. „Ich will den Leuten die Angst nehmen“, sagt Elisabeth Schmitt. Ein Bestandteil dieses Konzeptes: Ihr Büro liegt so nah, dass man es betreten kann, ohne von vielen Menschen gesehen zu werden.

Wer Elisabeth Schmitt anruft oder aufsucht, der hat Probleme. Meist im akuten Stadium. Der Pfändungsbescheid ist ins Haus geflattert, der Gerichtsvollzieher angekündigt. Auf den Schreiben der privaten Inkasso-Büros prangt ein dickes „Haftstrafe droht“. Wer bislang die Augen verschlossen hatte, gerät nun in Panik.

„Da hilft ganz viel Aufklärung“, sagt Schmitt. „Ich erkläre den Leuten, was da eigentlich passiert. Dass der Gerichtsvollzieher nicht alles mitnehmen darf etwa. Man hat das Recht auf ein anständiges Leben.“ Und natürlich hat sie auch konkrete Handlungshilfen. Wie die Einrichtung eines Pfändungsschutzkontos. Und sie ist auch diejenige, die mit den Inkasso-Büros in Verhandlung tritt.

„Ich bin nicht der Peter Zwegat des Landkreises“, sagt sie. Sie hat keine Kameras im Rücken und kann nicht mal eben mit einem Händeschütteln erreichen, dass der Gläubiger auf 50 Prozent seiner Forderungen verzichtet. Aber sie kennt die Spielräume und Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung. Wie die am Ende aussieht, das ist individuell verschieden. „Ich weiß nie, wie Gläubiger ticken“, sagt sie. Aber sie findet es heraus.

Versagt dieses Instrument, dann gibt es noch die Verbraucher-Insolvenz. „Ich mache keine Werbung dafür“, sagt sie. „Aber es ist eine Möglichkeit.“ Ins Gefängnis jedenfalls kommt man nicht so leicht – auch wenn es einem manche Inkasso-Unternehmen so weismachen.

„Da wird viel mit Druck gearbeitet“, weiß Schmitt. Aber: Angst sei kein guter Ratgeber. Am Ende mache sie sogar krank. „Angst, Bluthochdruck, Depression, Schulversagen“, zählt sie als mögliche Belastungen auf. Auch manche Spielsucht nimmt ihren Anfang in dem Wunsch, mit einem Schlag eine Situation zu wenden, die überfordert. Und verschlimmert sie am Ende. „Zum Glück gibt es für Spielsüchtige ein gutes Beratungs-Netzwerk.“

Wenn die Aufklärungs-Medizin verabreicht ist, die brennendsten Punkte gelöscht, dann kommt der andere Teil der Beratungs-Arbeit dran: die Haushalts- und Budgetberatung. Am Telefon schon zählt Schmitt auf, was man alles mitbringen soll und welche Vorarbeiten man vor dem ersten Termin bereits leisten kann. Damit sie schnell einen Überblick über die finanzielle Situation bekommt und erkennt, wo die Stellschrauben sitzen, an denen man drehen könnte, damit das Einkommen künftig für ein würdiges Auskommen reicht.

Manche erscheinen zur ersten Sitzung tatsächlich mit allen Kontoauszügen im Ordner und einem Haushaltsplan. Andere bringen einen Karton voll ungeöffneter Briefe mit, die sie einfach nicht mehr zu berühren wagten.

Elisabeth Schmitt holt jeden dort ab, wo er steht. „Es geht nicht darum, zu werten“, sagt sie. Auch nicht dort, wo ein Klient über hundert Gläubiger hat, ein Sammelsurium von Handyverträgen, Skype-Kosten, Versandhandels-Rechnungen, dazu Mietrückstände, unbezahlte Stromrechnungen und vieles mehr. Hat da jemand sehr unvernünftig gelebt? „Ich sag mal so: Es wird einem auch sehr leicht gemacht.“ Elisabeth Schmitt ist nicht bereit, vorschnell zu werten. Sie verweist darauf, dass Konsumenten heute stark verführt werden. Dass nicht jeder die Fähigkeit besitzt, mit all den Kaufanreizen zurecht zu kommen und die Gefahren zu sehen. Und dass es oft auch einfach so ist, dass sich die Lebensbedingungen plötzlich ändern. Jemand verliert seine Stelle, wird krank. Oder es geht einfach nur das Auto kaputt oder die Waschmaschine. Dadurch entstehen Kosten, die den oft eng kalkulierten Haushaltsplan, der keinen Spielraum mehr lässt, überfordern. Und schon steigt man ein in die Schuldenspirale.

Immer öfter sind es Menschen, die gerade in Rente gehen, weiß Elisabeth Schmitt. Die Einnahmen sinken, die Lebenshaltungskosten bleiben dieselben. Es folgt: die Überschuldung. Es sind sogar vermehrt die Alten, die für den Zuwachs an Menschen sorgen, die die Schuldnerberatung aufsuchen. Nicht nur die frisch Verrenteten, auch die höher Betagten, die mit der Altersarmut zu kämpfen haben. So vermerkt es der Schuldneratlas für Deutschland 2017. So bestätigen es auch die Zahlen in Kitzingen.

Ob das allerdings die These stützt, die der Schuldneratlas ebenfalls aufstellt: Dass alle neuen Schuldner aus der Mitte der Gesellschaft kommen und der deutsche Mittelstand schleichend verarmt? Elisabeth Schmitt kann das so nicht bestätigen. Natürlich sieht auch sie, dass vielfach prekäre Beschäftigungsverhältnisse schuld an der Überschuldung sind. Der Umstand also, dass die Menschen verstärkt keine klassischen Festanstellungen mehr bekomme – unbefristet, mit 13. Monatsgehalt und Krankengeld. Sondern über Vermittlungsagenturen als Arbeitnehmer zweiter Klasse arbeiten, oder mit befristeten Verträgen ohne bezahlte Ausfälle.

Auch ist sie sicher, dass die Mittelstandsklientel, von der die Rede ist, den Weg in ihre Beratungsstelle oft nicht findet, aus Scham etwa. Gerade auf dem Land, vor allem, wenn es um den Erhalt eines Hauses gehe, suchten solche Leute zuallererst alle Möglichkeiten in der Verwandtschaft auszuschöpfen.

Ob ihr der Beruf trotz all dieser Unwägbarkeiten dennoch Freude macht? Ja, sagt sie. Nur manchmal, wenn man alles getan hat, und dann doch erlebt, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist und das Haus einfach nicht zu halten ist – dann tue ihr das schon sehr leid. Elisabeth Schmitt versucht, es nicht an sich heranzulassen.