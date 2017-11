Exhibitionist wandert ins Gefängnis

Angeklagter bestätigt Vorwürfe

Die drei 15-jährigen Freundinnen wollen nach dem Discobesuch im Mainfrankenpark noch ein bisschen quatschen und stehen deshalb in einer Oktober-Nacht im vorletzten Jahr noch auf dem Parkplatz des ehemaligen Imax-Kinos zusammen. Plötzlich taucht ein Mann auf, der dem Trio auffällt, weil er hin- und herläuft und sich irgendwie seltsam verhält. „Ob das wohl ein Zivilpolizist ist?“, denkt eines der Mädchen. „Vielleicht eine Alterskontrolle?“, vermutet die Freundin noch, als alle drei auch schon den nackten Tatsachen ins Auge blicken müssen: Der Mann hat die Hose heruntergelassen und befriedigt sich.

Selbst der geistesgegenwärtige Hinweis eines der Mädchen, dass sich der Exhibitionist doch ganz schnell „verpissen“ solle, half nicht wirklich weiter: Der 48-Jährige „lachte hämisch, um sich weiter sexuell zu erregen“, heißt es in der Anklageschrift. Was ihm dort alles vorgeworfen wird, gibt der Angeklagte unumwunden zu. Besser gesagt: Er lässt es über seinen Verteidiger tun. Seinem Mandanten falle es „nicht leicht, in der Öffentlichkeit zu reden“, betont der Anwalt. Zugleich weist er darauf hin, dass der Fall im Mainfrankenpark keine Ausnahme gewesen sei – es gab bereits einige gravierende Vorgeschichten von ähnlichem Kaliber.

„Eine chemische Kastration.“ Der Verteidiger über die Spritzen, die sein Mandant bekommt

Die bisherigen Fälle: Im Jahr 2002 wurde der Mann erstmals als Exhibitionist auffällig. Nach zwei weiteren Fällen ging es 2006 erstmals für drei Monate ins Gefängnis. 2010 schloss sich ein sexueller Missbrauch von Kindern an, für den er zehn Monate saß. Weitere vier Monate kamen 2012 wegen Verbreitung pornografischer Schriften dazu.

Wiederum zwei Jahre später ging's wieder um öffentliches Bloßstellen, es setzte acht Monate Freiheitsstrafe, die zu fünf Jahren Bewährung ausgesetzt wurden.

Sexuelle Bilder auf dem Handy

Was aber auch nichts half: 2014 zeigte der 48-Jährige jungen Mädchen auf einem Weihnachtsmarkt immer wieder sein Smartphone, auf dem ein erigierter Penis zu sehen war. Als ihm die Polizei auf die Schliche kam und das Smartphone kontrollieren wollte, setzte sich der Mann zur Wehr – weshalb nun auch noch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte mit ins Spiel kam. Für all das wurde er dann vergangenes Jahr zu neun Monaten Haft verurteilt, die der Mann gerade absitzt.

Bei der damaligen Verhandlung war der Wiederholungstäter auch begutachtet worden. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Der trockene Alkoholiker sei „nicht in der Lage, adäquate Beziehungen zu einer Frau aufzubauen“. Bei dem Mann liege zudem eine „Minderbegabung“ vor. Vor allem aber: Er ist schlicht krank. Die damalige Diagnose lautete Paraphilie. Das bedeutet: Die sexuellen Neigungen weichen deutlich von der Norm ab. Der Anwalt spricht von einer „erheblichen Erkrankung“.

Keine stationäre Behandlung

Wobei sich laut Verteidiger ein Problem stellt: „Es gibt für solche Fälle keine stationären Behandlungen.“ Die hätte sein Mandant nämlich gerne angetreten. So wurde, um die inneren Zwänge in den Griff zu bekommen, vor zwei Jahren mit einer ambulanten Therapie als Teil einer Bewährungsauflage begonnen. Konkret bedeutet dies: Es wird seither regelmäßig mit Spritzen gearbeitet, die „einer chemischen Kastration“ gleich kämen. Klar ist aber auch: Der alleinstehende Mann ist trotz dieser Erkrankung schuldfähig.

Die Strafe folgte denn auch auf dem Fuß. Für die Aktion im Mainfrankenpark setzt es vom Kitzinger Strafrichter Peter Weiß weitere sieben Monate Haft. Da ein zeitlicher Zusammenhang mit der Tat besteht, für die der Mann gerade hinter Gittern sitzt, wurde aus beiden Verurteilungen eine Gesamtstrafe gebildet: Die neun und sieben Monate verschmelzen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Monaten.

Haftverlängerung noch möglich

Wobei das noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen ist: Die fünfjährige Bewährung aus dem Jahr 2014 dürfte von der Staatsanwaltschaft mit Sicherheit widerrufen werden – was dann automatisch zu einer weiteren Haftverlängerung von den damals angedrohten acht Monaten führt.