Ex-Filetstück kostet 640000 Euro

Ein großer Brocken aus dem einstigen Kitzinger „Filetstück“ Deusterareal ist so gut wie verkauft: Der Haushaltsausschuss des Landtags segnete am Donnerstag den Kaufpreis für 8500 Quadratmeter des Geländes am Rand der Nordtangente ab: Rund 640 000 Euro soll der Teil der seit 20 Jahren verwaisten und 1,9 Hektar großen Fläche – die Standort des Staatsarchivs werden soll – laut bislang unbestätigter Informationen kosten. Nun geht alles zum Notar.

Ein zufriedenstellender Preis

„Ich bin dankbar, dass das Ganze endlich mit dem Kauf weitergehen kann“, erklärte der CSU-Landtagsabgeordnete Otto Hünnerkopf. Der hatte sich von Anfang an vehement für den Umzug des Staatsarchivs von Würzburg nach Kitzingen eingesetzt, aber nicht für den Standort Deusterareal. Nachdem sein Wunsch-Gelände im Innopark für das 40-Millionen-Euro-Projekt aus dem Rennen war, unterstützte er die Pläne für die Neubau-Alternative.

Mit dem Preis für den Immobilien-Ladenhüter darf Kitzingen im Prinzip zufrieden sein. Zwischen 59 und 76 Euro pro Quadratmeter hatte der Gutachterausschuss des Landratsamts den Wert taxiert. 75 Euro zahlt der Freistaat. Den Kaufvertragsentwurf hatte der Stadtrat Ende Juni beschlossen.

Deusterareal: ein Kauf auf Pump

Allerdings: 1997 hatte die Stadt Kitzingen fünf Millionen Mark – 2,5 Millionen Euro – für das einstige Grundstück der Familie von Deuster gezahlt. Nicht ganz freiwillig. Weil die Eigentümer mit einer Klage wegen eines enteignungsgleichen Eingriffs in ihr Eigentum (Lärm) den Bau der Nordtangente blockierten, kauft die Stadt das Areal auf Pump.

Politische Folge war die Zinsuhr der einst oppositionellen Unabhängigen sozialen Wählergruppe (UsW). Die tickte lange, notierte einige Hunderttausend Euro als finanzielle Altlast, bis der damalige UsW-Fraktionschef Siegfried Müller 2008 die Position des OB-Gegenspielers mit der des Chefs im Rathaus tauschte.

Als die Zinsuhr noch tickte

Die Zinsuhr zählte noch sichtbar die Pump-Euros, als Kitzingens teuerstes Grundstück im Dreieck zwischen Nordtangente, Mainstockheimer Straße und Feldstraße erstmals eine Vermarktung ansteuerte – vergeblich. Das geplante Wohngebiet einer Arbeitsgemeinschaft von vier Baufirmen verschwand um 2000 ebenso vom Schirm wie der Versuch der Stadt, das hochgelobte Reservat für wucherndes Grün zum „Baugebiet der exklusiven Art“ zu machen.

Erst 40, dann 28 Bauplätze verschwanden 2005 aus der Internet-Werbung für städtische Grundstücke. Der geplanten Edelwohnanlage mit Schwanbergblick folgten um 2007 herum Pläne, Supermärkte, kombiniert mit Senioreneinrichtungen, auf den Ex-Deuster-Garten zu setzen. Das scheiterte grandios – vor allem auch wegen einer Ankündigung, die uralten Deusterkeller mit Beton zu fluten.

Ausschreibung landete im Nichts

Die teilweise zweistöckigen Riesengewölbe überstanden diesen Investorenvorstoß ebenso unberührt wie alle weiteren Nutzungs-Pleiten. Hotelpläne scheiterten am Lärm von Bahn und Nordtangente, eine europaweite Ausschreibung landete im Nichts, auf einer Immobilienmesse lag das Interesse nahe Null. Ein Biergarten, den KIK-Mann Klaus Christof und CSU-Stadtrat Andreas Moser ins Grün setzen wollten, blieb eine schillernde Eintagsfliege.

Eine krachende Bruchlandung legte auch die vorletzte Idee für das Deusterareal hin: eine Sport- und Veranstaltungshalle. Das sieben Millionen Euro teure Vorhaben beschloss der Stadtrat 2013, um sich im Frühjahr 2015 von der Mehrzwecklösung zu verabschieden – zugunsten des Baus einer Zweifachsporthalle neben der Paul-Eber-Schule.

Söder und das Happy End

Das Happy End zeichnete sich Anfang 2016 ab. Da kam Kitzingen als Standort für das Staatsarchiv ins Gespräch. OB Müller favorisierte das Deusterareal, Finanzminister Markus Söder machte Ende Dezember alles klar: „Das Staatsarchiv wird einen Sprung nach vorne machen“, sagte er bei einem Besuch in Kitzingen und legte die Marschrichtung für die Einrichtung mit ihren 17 Beschäftigten fest. 2022 solle der Betrieb in dem Neubau beginnen.