Es waren eben andere Zeiten

Die erste Seite aus Eugenies Kochbuch anno 1927: Die Grundbedingungen, wohl schmeckende und gut aussehende Speisen zu bereiten:

1. Größte Reinlichkeit an der Köchin, in der Küche, in dem zu benutzenden Geschirr, in Behandlung der Nahrungsmittel und im Anrichten.

2. Aufmerksamkeit und Überlegung.

3. Sparsamkeit.

4. Sorgfalt. Alle Nachlässigkeit, selbst in den geringsten Küchenarbeiten, muss vermieden werden.

5. Ruhe. Durch zu große Hast werden die Speisen sehr häufig verdorben.