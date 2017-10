Es war einmal eine Kirchturmuhr

71 Jahre lang zogen sie die Blicke auf sich. Sie boten Orientierung im Tagesablauf. Sie blickten auf den ganzen Ort herab. Jetzt wurden die Zifferblätter der Westheimer Kirchturmuhr im Zuge der Sanierung abgenommen. Zwei der außergewöhnlichen Stücke können Interessenten jetzt ersteigern.

Angelika Krauß spannt die Muskeln an – ganz schön schwer, das Ding. Sie dreht die metallene Scheibe für das Foto so lange, bis die Zwölf oben steht, wie es sich eben für eine Uhr gehört. Auch wenn die Zeiger ebenso fehlen wie das Uhrwerk.

Dass die Zifferblätter der Uhr am Kirchturm der Westheimer Dreieinigkeitskirche im Zuge der Sanierung ausgetauscht werden mussten, war für Angelika Krauß und Herms-peter Kosch vom Kirchenvorstand eine Überraschung. Eigentlich war nur an eine Ausbesserung gedacht. Doch neue Zifferblätter erwiesen sich als günstiger. Krauß und Kosch waren sich schnell einig: Zum Verschrotten sind die alten viel zu schade.

1,20 Meter Durchmesser hat jede der Scheiben, die den Westheimern seit 1946 zur zeitlichen Orientierung dienten. Damals war für 2716 Reichsmark eine neue Turmuhr angeschafft worden. Sie war deutlich moderner als ihr Vorgänger, hatte schon einen Elektromotor und eine automatische Schaltung. Vergangen waren die Zeiten, in denen die beiden schweren Gewichte, die das Uhrwerk in Gang hielten, dreimal in der Woche vom Mesner nach oben gekurbelt werden mussten. Die Uhrwerke selbst wurden 1978 noch einmal erneuert, nachdem häufig die Elektronik ausgefallen war. Von da an gab es hinter jedem Zifferblatt ein Uhrwerk.

Auch in jüngster Vergangenheit gab es immer wieder mal Probleme mit der Uhr – was allerdings nicht am Uhrwerk lag, sondern an den Zifferblättern. Der Muff, in dem die Zeiger steckten, war sehr eng, die Witterung hatte dem Metall zugesetzt, dazu kam das Gewicht der Vögel, die sich auf die Zeiger setzten. „Die Zeiger blieben öfter hängen“, erklärt Hermspeter Kosch. Bei den neuen Zifferblättern passiert das nicht mehr. Sie sind zudem zwei Zentimeter größer im Durchmesser, so dass zwischen ihnen und den Mauersteinen kein Spalt mehr bleibt, durch den Wasser eindringen könnte.

Die neuen Zifferblätter sind aus Aluminium und hängen glänzend hoch oben am Turm. Die Zeiger wurden neu vergoldet und spiegeln sich in der schwarzen Farbe.

An der Kirchturmuhr haben die alten, aus Kupferplatten zusammengesetzten Zifferblätter damit ausgedient. Doch nutzen kann man sie sehr wohl noch – ob als Gartentisch, als Dekoelement oder sogar wieder als Uhr. „Man kann ja wieder ein Uhrwerk und Zeiger anbringen“, sagt Angelika Krauß. Der Phantasie sind bei der Verwendung keine Grenzen gesetzt. Krauß selbst hat auch schon ein Zifferblatt gekauft, ihr gehört jetzt die Nordseite. Die von der Ost- und der Südseite sind noch zu haben. Sie werden nach dem Festgottesdienst zum Ende der Kirchensanierung am 12. November (Beginn 10 Uhr) versteigert. Bis einen Tag vorher, dem 11. November, können alle Interessenten Gebote abgeben, entweder in die Schachtel, die vor und nach dem Gottesdienst in der Kirche bereitsteht, oder aber per Email direkt bei Angelika Krauß (gela.krauss@freenet.de). Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro.