Es bleibt dabei: Krippe soll ins Neubaugebiet

Die Frage, wo künftig neues Bauland in Wiesentheid geschaffen wird und wo die geforderte Kinderkrippe entstehen soll, ließ den Wiesentheider Gemeinderat erneut heftig diskutieren.

Zwar besitzt die Gemeinde derzeit noch keine Flächen, die Tendenz geht aber hin zu Grundstücken, die auf der von Wiesentheid aus gesehen rechten Seite der Straße nach Prichsenstadt, im Anschluss an den Werdsee, liegen. Gegen sechs Stimmen (Fraktion Bürgerblock sowie Bündnis 90/Die Grünen) wurde am Donnerstagabend beschlossen, dass auch der Bau eines Kinderhorts in dem Bereich angestrebt wird.

Flächennutzungsplan wird geändert

Um dort Voraussetzungen zum Bauen zu schaffen, wird der Flächennutzungsplan der Gemeinde geändert, die Aufstellung eines Bebauungsplan wird in die Wege geleitet. Außerdem gibt die Kommune eine Entwurfsplanung in Auftrag und beantragt die Förderung bei der Regierung. Das legte der Gemeinderat mehrheitlich fest.

Die Freie-Wähler-Fraktion scheiterte mit dem Antrag, die brisanten Punkte Neubau der Kinderkrippe sowie Weiterentwicklung des Mehrgenerationenplatzes von der Tagesordnung zu nehmen. Derzeit läuft ein Bürgerbegehren wegen des Baus der Kinderkrippe auf dem Mehrgenerationenplatz, man solle erst dessen Ausgang Ende Februar abwarten, führte der dritte Bürgermeister, Heinrich Wörner von den Freien Wählern an – letztlich vergebens.

Gebiet Richtung Prichsenstadt am besten geeignet

In der Sitzung ging es zunächst um die Frage, wo ein künftiges Baugebiet in Wiesentheid entstehen könnte. Bürgermeister Werner Knaier (CSU) teilte hierzu mit, dass der Bereich in Richtung Prichsenstadt am besten geeignet sei. Die Gemeinde bemühe sich, die Flächen dort zu bekommen, mit dem ein oder anderen Grundstücksbesitzer habe man Gespräche geführt, sagte er.

Die Freien Wähler brachten als weitere Möglichkeiten den Bereich in Richtung Feuerbach/Fränkische Toskana oder in Verlängerung des Schlossparks nach Reupelsdorf ins Spiel, dies sollte ebenso geprüft werden. Michael Rückel von den Freien Wählern wünschte, die Kosten für eine Erschließung aller drei Bereiche gegenüberzustellen. Er kritisierte generell, dass die Gemeinde über Grundstücke rede, die ihr noch gar nicht gehören. „Kalte Enteignung“, nannte Rückel das Vorgehen. Die von ihm und Frank Hufnagel (Bündnis 90/Die Grünen) geforderte Bodenuntersuchung werde man in jedem Fall machen, versicherte Bürgermeister Knaier.

"Sinnvolle bauliche Entwicklung"

Nicht nur Ratsmitglied Otto Hünnerkopf (CSU) führte Gründe an, warum der Bereich in Richtung Prichsenstadt als Bauland von seiner Fraktion favorisiert werde. Betrachte man das Ortsbild, sei das ganze „eine sinnvolle bauliche Entwicklung“, meinte auch Walter Rosentritt (Wählergemeinschaft Reupelsdorf). Hin und her ging es, bis abgestimmt wurde. Die Freien Wähler ließen ihr Nein nicht nur dazu namentlich im Protokoll festhalten.

Beim Thema Kinderkrippe kam sofort Schärfe in die Diskussion, wohl wegen der verfahrenen Vorgeschichte. Mittlerweile sei das Ganze zu dem Politikum in Wiesentheid geworden, das er in der Dezember-Sitzung vorausgesagt habe, bedauerte Walter Rosentritt von der Ortsteile-Fraktion. Michael Rückel monierte, dass das Bürgerbegehren der Freien Wähler dazu als demokratisches Mittel torpediert werde. Für den Fall, dass das Begehren scheitere, sei man aber auch anderen Lösungen gegenüber aufgeschlossen.

Erweiterung am Kindergarten "nicht zukunftsfähig"

Während Gemeinderat Stefan Möhringer die Haltung der CSU unterstrich, dass eine Erweiterung des Kindergartens Hortus Mariae am Mehrgenerationenplatz „nicht zukunftsfähig“ sei, sah das sein Kollege Rückel anders. Das Wortgefecht musste der Bürgermeister schließlich bremsen. Es blieb dabei, dass der im Dezember gefasste Beschluss zum Bau einer Krippe in einem Neubaugebiet aufrecht erhalten wird.