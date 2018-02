Erfolgreicher Schwimmkurs

Auch in der vergangenen Saison organisierte die Initiative Abtswinder Schwimmbad (IAS) zusammen mit der Wasserwacht-Ortsgruppe einen Schwimmkurs für Kinder ab fünf Jahre unter Leitung von Christiane Zehnder, der technischen Leiterin der Wasserwacht.

Witterungsbedingt musste man in den fünf Wochen dreimal ins Hallenbad ausweichen, wird mitgeteilt. Elf stolze Neuschwimmer konnten ihr Seepferdchen und eine Urkunde vom Bürgermeister Jürgen Schulz entgegennehmen. Dieser dankte der Wasserwacht und der Initiative für das Engagement und die finanzielle Unterstützung. Für die Kinder sei ein Eigenanteil von lediglich 50 Euro angefallen.

Wie wichtig solche Kurse und die Arbeit der Ausbilder sind, verdeutlichte der IAS-Vorsitzende Rudi Weikert: „Auch in diesem Jahr war wieder ein Kandidat dabei, der versuchte schon am Anfang der Saison den Untergrund der Abtswinder Wasserwelt zu erkunden, ohne wirklich schon einigermaßen sicher schwimmen zu können.“ Den Kindern wurde empfohlen, mit ihren Eltern in den nächsten Monaten in einem Hallenbad fleißig das Erlernte zu vertiefen.