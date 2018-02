Erfolgreiche Sportler geehrt

Beeindruckt hat sich Landrätin Tamara Bischof von den sportlichen Leistungen gezeigt, die über 300 Jugendliche des Landkreises erreicht hatten.

„Warum macht ihr alle Sport?“, wollte Carolin Trabold, die Vorsitzende der Bayerischen Sportjugend (BSJ) bei der Sportlerehrung in der Alten Synagoge wissen. Die Beweggründe waren vielfältig. In einer Sache waren sich aber alle Sportler einig: Sport macht Spaß.

Und das in vielen Sportarten. Von Schützen, Turnern, Schwimmern, Leichtathleten, Garde- und Schautänzerinnen, Voltigiererinnen, Tischtennisspielern, Fußballern, Faustballern, Handballern, bis hin zu Kart-Slalom-Fahrern waren verschiedenste Gruppen und Einzelsportler vertreten. „Sport fördert Fairness, Teamgeist und Integration“, sagte Landrätin Bischof. „Herkunft und Hautfarbe spielen keine Rolle, es geht um den Spaß und die Leistung.“ Zur Integration von Flüchtlingen, gerade von Kindern und Jugendlichen, kann der Sport Brücken bauen. Daher lädt die Sportjugend Sportvereine und Gruppen zu einem Vernetzungstreffen am 18. April im Landratsamt ein.

Die Schülerband „HateOnTheManager“ des Steigerwald-Landschulheimes Wiesentheid spielte bei der Ehrung. In einem Praxis-Seminar hatten die Oberstufenschüler ihre Songs selbst geschrieben und einstudiert.

Die Geehrten

Jugendliche Einzelsportler Anstecknadel in Bronze und Urkunde: Antonia Düll, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft Schwimmen 50 m Rücken; Finn Ganzinger, AMC Kitzingen, 1. Platz Unterfränkischer Jugend-Kart-Slalom-Pokal 2015 Jugend-Kart-Slalom; Noel Kohles, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft 100 m Freistil (Kurzbahn), 100/200 m Rücken (Langbahn) Jg. 2005; Marcel Mägerlein, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft 50 m Rücken (Kurzbahn) Jg. 2001; Eva-Maria Östreicher, Schützengesellschaft Dettelbach, 5. Pl. Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Juniorenklasse A; Richard Stier, TG Kitzingen, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Dreisprung M 15; Maximilian Thüring, AMC Kitzingen, 1. Platz Unterfränkischer Jugend-Kart-Slalom-Pokal 2015 Jugend-Kart-Slalom AK 3. Anstecknadeln in Bronze mit der Zahl „5“ und Urkunde: Julian Hiebl, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft 50/100/200 m Brust, 50 m Schmetterling, 200 m Lagen (Langbahn) Jg. 2001; Richard Lutsch, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränk. Meisterschaft 50 m Schmetterling, 50 m Rücken (Kurzbahn) Jg. 2000. Urkunden für wiederholte Auszeichnungen in Bronze: Simon Breitschopf, SV-DJK Sommerach, 2. Platz Bayerische Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Schülerklasse männlich; Pascal Denninger, TG Kitzingen, 2. Platz Bayerische Meisterschaft Dreisprung MJ U 18; Florian Düll, TG Kitzingen, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Dreisprung MJ U 20; Lukas Engelhardt, TG Kitzingen, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Diskuswurf MJ U 18; Sophia Jakob, SV-DJK Sommerach, 4. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Jugendklasse weiblich; Maresa Klingert, TG Kitzingen, 2. Platz Bayerische Meisterschaft 100 m-Lauf weibl. Jugend U 20; Viktoria Kolb, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft 50 m Freistil (Kurzbahn), 50 m Freistil, 50/100 m Schmetterling (Langbahn) Jg. 2002; Lea Marquard, Tanzsportclub Volkach, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanzsport Schüler – Garde Solo; Robin Meyer, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft Hochsprung MJ U 20; Luisa Moser, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft Hochsprung, Dreisprung und 100 m Hürden WJ U 20; Cornelius Rüth, TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft 800 m-Lauf MJ U 20; Florian Skoda, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Volkach, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft Bogenschießen Halle und WA im Freien Jugendklasse männlich; Leon Then, SV-DJK Sommerach, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Jugendklasse männlich; Amelie Troll, Tanzsportclub Volkach, 3 Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanz Jugend-Garde Solo; Tabea Weingärtner, Tanzsportclub Volkach, 2. Platz Bayer. Meisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Garde Solo. Ehrung für außergewöhnliche Leistung (Ehrung mit Anstecknadel und Urkunde): Moritz Mosandl, DJK-Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach, bester Einzelsportler Jahrgang 2002 im Landesfinale der bayerischen Schulen. Anstecknadel in Silber und Urkunde: Katharina Falkenstein, Schützengesellschaft Dettelbach, 3. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Juniorenklasse weiblich; Bastian Herbert, TV Etwashausen, 1. Platz Bayerisches Verbandsranglistenturnier Tischtennis Schüler A; Felix Hörning, Schützengesellschaft Dettelbach, 2. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Juniorenklasse männlich; Franziska Wagenhäuser, DJK-Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach, 3. Platz Deutsche Meisterschaft Einzelvoltigieren Damen – Junioren. Urkunden für wiederholte Auszeichnungen in Silber: Isabell Brunner, Schützengesellschaft Dettelbach, 2. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Jugendklasse weiblich; Saskia Möhrlein, Jugendtanzsportclub Dettelbach, 1. Platz Bayer. Meisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Garde Solo; Oliver Skoda, Kgl. Priv. Schützengesellschaft Volkach, 1. Platz Bayer. Meisterschaft Bogenschießen – Halle Schülerklasse B; Jana Schmitt, Jugendtanzsportclub Dettelbach, 1. Platz Bayer. Meisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Garde Solo. Anstecknadel in Gold und Urkunde: Michelle Mix, TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 1. Platz Deutsche Meisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Schau Solo Minis; Eva-Maria Östreicher, SV-DJK Sommerach, 7. Platz Europameisterschaft Laufende Scheibe 10 m Juniorenklasse weiblich. Urkunden für wiederholte Auszeichnungen in Gold: Anna-Lena Stevens, TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 4. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Jugend Schau Solo. II. Jugendliche Mannschaften: Anstecknadeln in Bronze und Urkunde: Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen, 2. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Leichtathletik Jungen II Jg. 1998-1999 mit Matthias Kaschper, Luis Luckert, Hendrik Gühlen, Felix Bäckmann, Maximilian Böhm, Felix Lambrecht, Pascal Denninger, Leonhard Scheuernstuhl, Florian Kieser, Alexander Bauer, Sven Zimmermann, Fabian Ekrutt, Leon Diekow; Gymnasium Marktbreit, 2. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Faustball Jungen III Jg. 2002-2004 mit Leon Mark, Andreas Kaemmer, Gabriel Wagner, Hendrik Twardy, Jakob Müller, Jakob Wagner; Gymnasium Marktbreit, 3. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Faustball Mädchen III/2 Jg. 2002-2004 mit Franka Matterne, Luisa Bischoff, Lotta Frank, Lena Mark, Nora Meuschel, Antonia Hager; Schützengesellschaft Dettelbach, 4. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Jugendklasse mit Franz Müller, Lucy Wipprich, Isabell Brunner; TV Etwashausen, 1. Platz Bezirksliga Unterfranken Tischtennis Jungen mit Andreas Bibak, Markus Sendner, Lukas Faßmann, Namir Sasic; TG Kitzingen, 1. Platz Unterfränk. Meisterschaft 4 x 100 m Staffel WJ U20 mit Larah Staudt, Maresa Klingert, Eva Borchard, Luisa Moser; Leo-Weismantel-Realschule Marktbreit, 2. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Faustball Jungen II Jg. 1999 mit: Florian Fahle, Philipp Mengler, Lukas Ott, Daniel Mertins, Marvin Wintersieg, Domenic Bachmann, Nicholas Angius; HG Marktsteft/Rödelsee, 1. Platz Bezirksoberliga Handball männliche Jugend D Jg. 2002/2003 mit Leon Deppisch, Lukas Haag, Vincent Reuthal, Tiago Pinhao, Christoph Wendel, Tim Etzelmüller, Noah Hess, Niklas Hammer, Jan Baumann, Julian Korn; HG Marktsteft/Rödelsee, 1. Platz Landesliga Nord Handball weibliche B-Jugend Jg. 1998/1999 mit Jule Hertlein, Christina Seitz, Luisa Hirsch, Denis Schuster, Celina Schuster, Petra Krämer, Mona Hankewitz, Mara Hoffmann, Milena Deppisch, Katharina Kanzok, Pia Weiß, Sophie Wendel, Cara Reuthal; DJK-Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach, 1. Platz Bezirksfinale der Bayer. Schulen Leichtathletik Jungen IV mit Bastian Schröder, Roman Gonetz, Jonas Schreyer, Nils Pudenz, Jakob Fiehl, Dominik Schübert, Christoph Braun, Linus Giess, Matti Eichelmann, Max Stampfer, Moritz Mosandl, Tarik Carstens; TV Segnitz, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen-Faustball männliche Jugend U 12 mit Leon Mark, Paul Walther, Patrik Pfannes, Jakob Wagner, Gabriel Wagner; TV Segnitz, 2. Platz Bayerische Meisterschaft Feld – Faustball weibliche Jugend U 12 mit Lena Mark, Luisa Bischoff, Nora Meuschel, Antonia Hager, Milena Rebhan, Elena Klein; TV Segnitz, 2. Platz Bayerische Meisterschaft Feld – Faustball weibliche Jugend U 14 mit Lotta Frank, Franka Matterne, Lena Kammleitner, Anna Gutfrucht, Lena Mark, Vanessa Lempert, Mareike Wagner, Carla Küster; TV Segnitz, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen – Faustball weibliche Jugend U 18 mit: Sophie Müller, Anna Laschütza, Linda Frank, Luisa Kaemmer, Hellen Gernet, Julia Zilk; SV-DJK Sommerach, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Schülerklasse mit Peter Troll, Michael Strobel, Noah Östreicher; SV-DJK Sommerach, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Jugend mit Christian Klühr, Celina Ort, Sarah Östreicher; SV-DJK Sommerach, 6. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Schülerklasse mit Niklas Ort, Noah Östreicher, Michael Strobel; SV-DJK Sommerach, 1. Platz Unterfränkische Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Schülerklasse männlich mit Simon Breitschopf, Elias Maleska, Julian Gebauer; Kgl. Priv. Schützengesellschaft Volkach, 3. Platz Bayerische Meisterschaft WA Bogenschießen im Freien Schülerklasse A männlich mit Maximilian Dinkel, Max Mauder, Samuel Wizemann; Tanzsportclub Volkach, 2. Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Polka Glitzerfischli mit Lea Marquard, Tabea Weingärtner, Amelie Mangold, Angelina Seiler, Paula Stenzhorn, Vanessa Reuther, Chiara Weis, Sophia Baur, Jule Förster, Johanna Fackelmann, Jana Mayer; Tanzsportclub Volkach, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Freestyle Formation Lirio mit Tabea Weingärtner, Amelie Mangold, Angelina Seiler, Paula Stenzhorn, Vanessa Reuther, Chiara Weis, Sophia Baur, Jule Förster, Johanna Fackelmann, Mona Schnackig, Emma Altendorfer, Jasmin Reppert; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 5. Platz Deutsche Meisterschaft Garde- und Schautanz Jugend Schau Duo mit Leoni Hanauer und Stephanie Schnepf; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 3. Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Modern Magic Minis mit Fabian Baum, Lara Bräutigam, Emma Hartmann, Emily Koos, Michelle Mix, Mona Möslein, Alina Michel, Hanna-Luisa Scheffel, Jule Teufel, Emily Troll, Leni Warta, Luna Weber, Anouk-Zoe Zehnder. Anstecknadeln in Silber und Urkunde: Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen 1. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Handball Mädchen WK III/1 mit Cara Reuthal, Sarah Reinertz, Maren Fahmer, Sophie Wendel, Julia Flohr, Verena Böhm, Lena Bergmann, Alina Streng, Ina Hertlein, Gabriela Moser, Tong Thu-Huo; DJK-Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Gruppenvoltigieren Franken-Junior I mit: Franziska Wagenhäuser, Lucy Ziegler, Alessandra Vollmuth, Milena König, Jana Schmidt, Helena Hartmann, Laura Heer; Gymnasium Marktbreit, 1. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Faustball Mädchen I Jg. 1998-2000 mit Selina Hofmann, Linda Frank, Anna Laschütza, Hanna Grillmeyer, Hanna Bischoff, Alicia Hofmann; Gymnasium Marktbreit, 1. Platz Landesfinale der Bayerischen Schulen Faustball Mädchen III/1 Jg. 2002-2004 mit Lena Kammleiter, Johanna Damm, Vanessa Lampert, Carla Küster, Milena Rebhan, Anna Gutfrucht; Jugendtanzsportclub Dettelbach, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Marsch Ortegas mit Lena Weidenbach, Selina Taub, Lea Riedel, Melina Thauer, Maia Gebauer, Tabea Herbert, Julia Stark, Annika Petersen, Yvonne Schmied, Jessica Ebert, Rabea Rehäuser, Anna Kreis, Leonie Förster, Sina Thauer; TV Segnitz, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen – Faustball weiblich Jugend U 12 mit Luisa Bischoff, Johanna Damm, Lotta Frank, Antonia Hager, Carla Küster, Lena Mark, Franka Matterne; TV Segnitz, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen – Faustball weiblich Jugend U 14 mit Hanna Bischoff, Quendolin Matterne, Lena Mark, Selina Hofmann, Lotta Frank, Hannah Grillmeier; TV Segnitz, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen-Faustball männliche Jugend U 14 mit Fabio Lauck, Andreas Kaemmer, Leon Mark, Julian Schiffler, Bastian Schiffler, Fabian Buchta, Maximilian Schott; TV Segnitz, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen- und Feld-Faustball männliche Jugend U 16 mit Florian Fahle, Yanni Machnik, Philipp Mengler, Bastian Schiffler, Julian Schiffler, Fabio Lauck, Andreas Kaemmer, Simeon Tröge, Fabian Buchta; TV Segnitz, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Hallen-Faustball männliche Jugend U 18 mit Florian Fahle, Johann Kaemmer, Patrick Laschütza, Philipp Mengler, Raphael Tröge, Michael Schäfer, Bastian Schiffler, Yanni Machnik; SV-DJK Sommerach, 3. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Schülerklasse mit: Julian Gebauer, Simon Breitschopf, Peter Troll; SV-DJK Sommerach, 3. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Jugendklasse mit Sophia Jakob, Leon Then, Noemie Braun; SV-DJK Sommerach, 1. Platz Bayer. Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Schülerklasse mit Simon Breitschopf, Niklas Ort, Julian Gebauer; Tanzsportclub Volkach, 1. Platz Bayerische Meisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Polka Meefischli mit Saskia Knauth, Jana Ixmeier, Lena Greger, Amy Wilnit, Amelie Troll, Eva Stenzhorn, Carina Weißenberger, Julia Reppert. Anstecknadeln in Gold und Urkunde: Jugendtanzsportclub Dettelbach, 11. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Polka Muskatzinchen mit Franziska Filbig, Alena Troll, Katharina Thauer, Angelina Knorr, Alicia Weichsel, Saskia Möhrlein, Jana Barthel, Luana Schmitt, Lisa Heinrich; Schützengesellschaft Dettelbach, 1. Platz Deutsche Meisterschaft Laufende Scheibe 10 m Juniorenklasse A mit Katharina Falkenstein, Eva-Maria Östreicher, Felix Hörning; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 5. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Charakter a little magic fairy-tale mit Lara Bräutigam, Dafine Grunasi, Anna-Sophia Hartmann, Emma Hartmann, Alina Jänsch, Emily Koos, Hannah Martinek, Michelle Mix, Zoe Ruppert, Celine Rößner, Alina Michel, Hanna-Luisa Scheffel, Jule Teufel, Emily Troll, Leni Warta, Luna Weber, Anouk-Zoe Zehnder; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 5. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Schüler – Schau Duo mit Emily Troll & Emily Koos; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 3. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Schau Duo mit Jana Mertins & Jana Schulz; TSV/DJK 1905 Wiesentheid 2. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Freestyle Magic Melody mit Pia Celine Hanauer, Leoni Hanauer, Vanessa Junker, Mona Kerzdörfer, Kerstin Klein, Leonie Konrad, Jana Mertins, Melissa Möslein, Nadine Politzki, Jamie Lee Schreck, Jana Schulz, Stefanie Schnepf, Lisa Stevens, Anna-Lena Stevens, Sophia Zink, Sophie Zink; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 2. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Schau Duo mit Anna-Lena Stevens & Pia Celine Hanauer; TSV/DJK 1905 Wiesentheid, 1. Platz Europameisterschaft Garde- und Schautanz Jugend – Modern Hot Magic mit Pia Celine Hanauer, Leoni Hanauer, Vanessa Junker, Kerstin Klein, Leonie Konrad, Jana Mertins, Melissa Möslein, Jamie Lee Schreck, Jana Schulz, Stefanie Schnepf, Anna-Lena Stevens, Sophia Zink, Sophie Zink.