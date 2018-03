Erfolgreiche Reiher-Rettung

Sehr schade, dass es keine Bilder davon gibt, wie Ludwig Siebert mit einem Graureiher unterm Arm bei der Kitzinger Polizei aufmarschierte. Der Kitzinger war zu dem Vogel beim Angeln in Marktsteft gekommen. Das junge, abgemagerte Tier stand da, apathisch und scheinbar zu schwach, um das Weite zu suchen. Kein Fluchtreflex, nichts. Ein Waisenkind, vermutlich aus dem Nest gefallen.

Bei der Polizei angeklopft

Der passionierte Angler nahm sich des gefiederten Unglückswurms an und überlegte, wohin er das Jungtier bringen könnte. Gar nicht so einfach, wie er feststellen musste. Die ersten Telefonate liefen ins Leere – weshalb sich der Angler dachte: Warum nicht mal bei der Polizei anklopfen, deinem Freund und (Vogel-)Helfer. Und so kam es, dass in die Landwehrstraße mit einem Vogel unterm Arm auftauchte.

Kinderstube im Tierpark

Dort nahm sich ein netter Polizist umgehend der Sache an: Ein paar Telefonate später war klar, dass es im Tierpark in Sommerhausen die Chance gab, den Vogel unterzubringen und aufzupäppeln. Derweil wurde der Jung-Reiher von seinem Finder schon mal mit selbst gefangenen Fischen versorgt.

Wenig später im Tierpark Sommerhausen: Der Reiher durfte sich über eine eigene Kinderstube freuen. Schnell kam das Tier wieder zu Kräften und somit war klar: Einer umgehenden Auswilderung steht nichts im Weg.

500 Gramm Fisch am Tag

Tierparkleiter Thomas Dodenhoff hatte sich der Sache persönlich angenommen. Der Reiher wurde täglich mit rund 500 Gramm Fisch versorgt. Wobei das Tier nicht gefüttert werden musste, sondern die Nahrung zum Glück sofort von selbst aufnahm. Das beschleunigte die Dinge ungemein. Gestärkt konnte der Vogel denn auch wenig später in die Freiheit entlassen werden.

Wobei schnell klar war: Der Reiher kommt genau wieder dorthin, wo er entdeckt worden war. Es ging also zurück in die eigene Kolonie nach Marktsteft. Thomas Dodenhoff suchte ein schönes Plätzchen am Main, öffnete das Gitter – und schon entfleuchte der verlorene Sohn in Richtung Artgenossen.