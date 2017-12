Entgegen dem Trend: Nitratbelastung im Landkreis geht zurück

Die teilweise alarmierenden Meldungen zu überhöhten Nitratbelastungen im Wasser gehen offensichtlich am Landkreis Kitzingen spurlos vorüber. „Wir können das Trinkwasser bedenkenlos verwenden“, betonte Gerd Düll, Leiter des Kitzinger Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei einer Pressekonferenz. Die Werte seien nicht nur im grünen Bereich, sondern verbesserten sich seit 2014 kontinuierlich.

Empörung über Studie

Auslöser des Gesprächs, bei dem Wasserversorger, Landwirte, ein Vertreter des Gesundheitsamts und der Bayerische Bauernverband (BBV) am Tisch saßen, ist eine Studie des Umweltbundesamtes. Danach gebe es fast überall zu viel Nitrat im Wasser. Schuld an der Misere – so die Studie – sei vor allem die Düngung durch die Landwirte. Was für BBV-Kreisobmann Alois Kraus eine „Beleidigung der Landwirtschaft“ ist, bezeichnet BBV-Geschäftsführer Rudolf Bender – mit Blick auf den Landkreis – als falsch.

Enge Kooperation mit Landwirten

Trotz geringer Niederschläge gingen die Nitratbelastungen nach unten. Selbst bei den Brunnen in Mainstockheim, die laut einer Statistik des Amts für Landwirtschaft noch vor wenigen Jahren ein Sorgenkind waren, sei die Welt wieder in Ordnung.

Lag das Nitrat 2011 noch deutlich über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Rohwasser (vor der Bearbeitung), stehen jetzt noch knapp über 30 Milligramm in der Statistik. Mit verantwortlich für die Verbesserungen sei die enge Kooperation von Wasserversorgern und Landwirten, so Roger Lindholz, Prokurist bei den Licht- Kraft- und Wasserwerken Kitzingen (LKW).

Ende der 80er Jahre sei Nitrat im Wasser ein Problem gewesen, betonte Lindholz. Damals sei einer der elf Kitzinger Brunnen deutlich über die Grenzwerte gerutscht. In der Folge reinigten die LKW das Rohwasser über eine Denitrifikationsanlage.

1986 hatten die LKW die Zusammenarbeit mit den Landwirten begonnen und seither kostenlose Bodenproben angeboten, um den Düngemitteleinsatz zu optimieren: „Je weniger, desto besser“, hieß die Devise laut Lindholz.

Ergebnis: Die Werte der Kitzinger Brunnen gingen auf rund 30 Milligramm Nitrat runter, die Denitrifikationsanlage sei seit etwa 16 Jahren außer Betrieb. Auf enge Zusammenarbeit mit Bauern und Winzern setzt auch die Fernwasserversorgung Franken (FWF), die im Kreis bei Marktsteft/Sulzfeld und in Volkach–Astheim Grundwasser fördert.

Kostenlose Bodenproben

„Das Wasser wäre auch ohne die Aufbereitung verwendbar“, betont Marion Sterzinger-Greif, zuständig für die Grundstücksverwaltung. Der Versorger setzt ebenfalls auf Bodenproben, gibt Düngeempfehlungen und Zuschüsse für Techniken und Maßnahmen, die Düngemittel einsparen.

Um möglichst unbelastetes Wasser zu bekommen, unterstütze die FWF auch den Ökoanbau, fördere den Anbau von Energiepflanzen (für Biogasanlagen) und den Verzicht auf eine der drei Düngungen für Qualitätsweizen, erklärte Sterzinger-Greif.

Gesundheitsamt kontrolliert Brunnen

Damit die Nitratwerte ständig im Blick bleiben, zieht das Kitzinger Gesundheitsamt Proben jedes Trinkwasserbrunnens im Landkreis. Die Tendenz beim Nitrat sei „fallend“, betont Gesundheitskontrolleur Wilhelm Weiß. Die Werte lägen derzeit zwischen Null (das geologische Ausnahmevorkommen in Wiesentheid) bis „deutlich unter 50 Milligramm“.

Eine Lanze für die Schweinemäster, deren Gülleausbringung oft für Nitratausreißer verantwortlich gemacht wird, brach stellvertretender BBV-Kreisobmann Helmut Schmidt.

Obwohl in Unterickelsheim rund 4000 Schweine in Mastställen stünden, zeige sein Brunnen unverändert gute Werte – 18 bis 22 Milligramm Nitrat „trotz hoher Viehdichte“, betonte Schmidt.