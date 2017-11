Enkel sollen auch noch was vom Wald haben

Wer kümmert sich in den kommenden Jahren um die Bewirtschaftung des Wiesenbronner Gemeindewaldes? Mit diesem Thema beschäftigte sich der Rat in der Sitzung am Dienstagabend, da im Herbst diese Auftragsvergabe ansteht, die nach einer Ausschreibung erfolgen wird. Zu Gast war in der Sitzung Wolfgang Brosche, Waldreferent der Stadt Prichsenstadt, der von seinen Erfahrungen mit der Firma Reith berichtete, die seit zweieinhalb Jahren für die Bewirtschaftung des Waldes von Prichsenstadt und seiner Ortsteile zuständig ist.

Brosche berichtete von durchweg positiven Erfahrungen und davon, dass man jetzt wieder Einnahmen aus dem Wald erziele, obwohl im vergangenen Jahr der Hiebsatz reduziert wurde. Beim Einsatz einer privaten Firma habe der Waldbesitzer mehr Einfluss auf die Bewirtschaftung als bei den staatlichen Förstern und der Holzverkauf gehe nicht mehr über die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG), wodurch auch verschiedene Gebühren eingespart würden, berichtete der Gast. „Das eingeschlagene Holz wird auch gleich abgeholt und bleibt nicht länger im Wald liegen“, sagte Brosche.

Naturschutz statt Gewinn

Auf Fragen aus dem Rat informierte er, dass die Arbeiter der Firma in etwa die Ausbildung hätten, wie die staatlichen Förster. Im Übrigen habe das staatliche Forstamt nach wie vor die Oberhoheit und damit überwachende Funktion. Pflanzungen könnten zudem die Mitarbeiter vom Bauhof vornehmen „und bei Bestandsgründungen wird sehr großer Wert auf die Naturverjüngung gelegt“, fuhr der Waldreferent fort. Nach Meinung von Anton Hell müsse im Wald die Planung über viele Jahre hinweg Vorrang haben, „und da dürften die staatlichen Förster mehr Erfahrung haben, während eine Firma eher auf den Profit schaut“. Dem hielt Reinhard Hüßner entgegen, dass es in puncto Wirtschaftlichkeit keinen großen Unterschied mehr zwischen staatlicher Seite und Firmen gebe. Deshalb sollten in der Ausschreibung die wichtigen Themen genau formuliert werden.

Eine Firma mit Erfahrung im Steigerwald sei mit Blick auf den Waldumbau nicht schlecht. Bürgermeisterin Doris Paul betonte, dass die Nachhaltigkeit nach wie vor Priorität habe, „und da sind wir bei der Betreuung durch das Forstamt bisher nicht schlecht gefahren“. Harald Höhn und Juliane Ackermann vertraten die Ansicht, dass staatliche Förster weniger auf Gewinn aus seien und Jochen Freithaler wollte nicht Gewinnmaximierung, sondern den Naturschutzgedanken an vorderer Stelle sehen: „Ich möchte, dass auch meine Enkel noch etwas vom Wald haben.“

Weitere Diskussionspunkte gingen um die Entwicklung des Waldes in den kommenden Jahrzehnten unter dem Einfluss des Klimawandels. Einig war man sich in der Runde, dass bei der Ausschreibung auch diese Punkte neben Holzeinschlag, Bestandspflege und -gründung und Wegebau Beachtung finden sollen, wozu bei der Formulierung auch die VG einbezogen werden soll.

Weitere Themen aus dem Rat

• Die Bürgermeisterin berichtete aus der Sitzung des Schulverbands Kleinlangheim, dass aufgrund der stark gestiegenen Mittagsbetreuung mehr Personal, Räumlichkeiten und ein Küchenumbau nötig seien. Das habe wegen dieser Investitionen zur Folge, dass die Umlage im Haushaltsjahr 2017 auf 241 022 Euro steige. Bei 126 Schülern bedeute das eine Erhöhung um 440 Euro auf nunmehr 1913 Euro pro Schüler. Für Wiesenbronn ergebe sich somit eine Umlage von 65 042 Euro bei 34 Schülern.

• Doris Paul gab bekannt, dass sich eine Wiesenbronnerin beim Radiosender Bayern 3 wegen der Ausrichtung des diesjährigen Dorffestes gemeldet habe. Dazu müsste eine große Wiese bereit gestellt werden, die nach Aussage der Bürgermeisterin vorhanden sei. Zudem müsste die Gemeinde ihre Bereitschaft für das Fest am 9. September signalisieren. Da es auch noch weitere Bewerber gebe und die Aussage des Sicherheitsbeauftragten abgewartet werden müsse, könne jetzt noch keine Antwort gegeben werden, stellte die Bürgermeisterin fest.