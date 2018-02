Elf Schwerverletzte bei Unfällen

Verheerendes Wochenende: Bei Unfällen auf den Straßen der Region sind elf Menschen schwer verletzt worden.



Auf der Autobahn Nürnberg-Würzburg (A3) rammte ein Lastwagenfahrer am Samstag zwei Autos – dabei wurden sechs Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Autobahn musste bei Geiselwind (Lkr. Kitzingen) für etwa eineinhalb Stunden in Richtung Würzburg gesperrt werden.

Vollbremsung des Lkw-Fahrers brachte nichts



Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, hatte der 51 Jahre alte Lastwagenfahrer kurz vor 9.30 Uhr zu spät bemerkt, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Obwohl er noch eine Vollbremsung machte, prallte er gegen einen BMW mit vier Insassen aus Mittelfranken im Alter zwischen 32 und 56 Jahren.



Vier BMW-Insassen wurden schwer verletzt



Damit nicht genug: Der Sattelzug schob diesen BMW gegen ein anderes Auto, in dem ein Paar aus den Niederlanden saß. Schließlich rammte der Lastwagen noch einen Wagen, in dem zwei 30 Jahre alte Männer ebenfalls aus Mittelfranken saßen. Sie blieben unverletzt, während die vier Insassen des BMW schwere Verletzungen erlitten, Das niederländische Paar wurde leicht verletzt.



Stau wegen Sperrung der A3

Der Sattelzug und der BMW musten abgeschleppt werden. Den Schaden gibt die Polizei mit insgesamt 54 000 Euro an. Wegen der Sperrung der A3 in Richtung Würzburg bildete sich zeitweise ein Stau. Gegen den Lastwagenfahrer aus der Slowakei läuft nun ein Strafverfahren.



Tauberbischofsheim: Golf überschlägt sich



Ebenfalls vier Schwerverletzte gab es am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn Würzburg-Heilbronn (A81) bei Tauberbischofsheim. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer kurz vor 1.30 Uhr auf der Gefällstrecke ins Taubertal aus ungeklärtem Grund nach links abgekommen.



Der VW Golf streifte daraufhin die Mittelleitplanke, schleuderte quer über die Fahrbahn in die rechte Böschung und überschlug sich. Der Wagen kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die vier schwer verletzten Insassen wurden wenig später in Krankenhäuser gebracht.



Neben Polizei, Feuerwehr und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es entstand 4000 Euro Schaden. Die A81 blieb bis 3.30 Uhr in Richtung Heilbronn gesperrt.



78-Jähriger missachtet Vorfahrt



Vorfahrt missachtet, drei Schwerverletzte: Das sind die Folgen eines Unfalls am Samstag gegen 14 Uhr in Neuendorf (Lkr. Main-Spessart). Nach Darstellung der Polizei war ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Wagen von einer Nebenstraße in die Bundesstraße 26 Richtung Gemünden eingebogen, ohne auf die Vorfahrtsregel zu achten.



Eine aus Richtung Lohr kommende Autofahrerin wollte noch über die Gegenfahrbahn ausweichen, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Das Auto der 55-Jährigen wurde von der Straße geschleudert, die Frau schwer verletzt. Sie wurde kurze Zeit später von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



Ebenfalls schwere Verletzungen erlitten der 78-Jährige sowie seine gleichaltrige Frau. Die beiden Autos wurden komplett zerstört. Den Schaden gibt die Polizei mit 30 000 Euro an. Neben der Polizei und den Rettungskräften waren auch Feuerwehren aus der Umgebung mit zusammen 60 Freiwilligen im Einsatz. Die B26 musste für zwei Stunden gesperrt werden.