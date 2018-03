Eiswein statt Kopfstand für Christina Schneider

Normalerweise macht Markus Schneider keinen Eiswein. Doch diesmal hat der Chef des Weinguts am Vögelein in Nordheim eine Ausnahme gemacht: Seine Tochter Christina hat sich einen Eiswein gewünscht – und wer könnte der Fränkischen Weinkönigin schon einen Wunsch abschlagen?

Gelesen wurden die Trauben für die edelsüße Spezialität am Mittwoch, kurz vor der Morgendämmerung ab sechs Uhr. Und natürlich war auch die Fränkische Weinkönigin mit von der Partie. Für die 22-Jährige war es eine Premiere - bei der Eisweinlese hat Christina Schneider noch nie mitgemacht. „Ich bin total happy, dass das geklappt hat. Obwohl ich warm angezogen war, hatte ich am Ende kalte Füße. Aber das war mir völlig egal.“

164 Oechslegrade

In einer Stunde waren die Trauben gelesen und wurden im Weingut sofort gepresst. „Ich habe gerade gemessen, wir haben 164 Oechslegrade“, war Markus Schneider am Telefon hochzufrieden. Die Beeren stammten von der Lage Nordheimer Vögelein, der Silvaner hatte vor sechs Wochen bei der regulären Lese 94 Oechslegrade.

Mit 220 Litern Eiswein rechnet Markus Schneider, der einen zweiten Grund verriet, warum er das Risiko Eiswein zum ersten mal seit 2004 eingegangen ist. „Christina wollte, dass ich in Mainz nach dem Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin für sie als Prinzessin wieder einen Kopfstand mache. Ich wollte das nicht schon wieder und habe ihr deshalb den Eiswein versprochen“.

In der Nacht zum Dienstag war der Nordheimer Winzer schon einmal vergeblich mit Stirnlampe und Schere in den Weinberg gegangen: Die Reben waren noch nicht ganz durchgefroren, also wurde die Lese auf Mittwoch vertagt.

Das Besondere am Eiswein

Eiswein bekommt seinen besonderen Geschmack dadurch, dass alles Wasser in einer Traube gefroren ist, wenn sie geerntet wird. „Dadurch wird die maximale Konzentration von Zucker und Aromen erreicht“, erklärt Andreas Göpfert vom Fränkischen Weinbauverband.

Dass – wie oft behauptet – Eisweintrauben eine Temperatur von minus sieben Grad erlebt haben müssten, sei hingegen Unsinn, sagt Göpfert. „Die Trauben müssen durchgefroren sein. Ob sie das nun nach fünf Nächten mit minus drei oder nach einer Nacht mit minus 15 Grad sind, ist egal.“ (Mit Material von dpa).