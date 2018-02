Einladungen kamen nicht an

Die Kitzinger Städtepartnerschaften mit Prades, Montevarchi und Trebnitz müssen immer wieder neu mit Leben erfüllt werden. Sie können auf Dauer nur gelingen, wenn sich die Stadträte und die Bürger aller Altersgruppen aktiv an den Beziehungen beteiligen.

„Der Freundeskreis der Partnerstädte muss hier eine Vorbildfunktion haben“, sagte Alt-Oberbürgermeister Bernd Moser als Vorsitzender des Kitzinger Partnerschaftskomitees bei der Jahreshauptversammlung im Rathauskeller in Kitzingen.

Komplizierte Situation

1984 wurde die Partnerschaft mit Montevarchi offiziell geschlossen – Bernd Moser und die Referentin für Montevarchi, Karin Winkler, erklärten nun die derzeit komplizierte Situation der Partnerschaft mit der Stadt in der Toscana. Ins Stocken geraten sind die Beziehungen, weil die politischen Verhältnisse in Montevarchi durch die Kommunalwahlen 2016 auf den Kopf gestellt wurden. Auch ist das Verwaltungsgefüge im Rathaus völlig anders als in Kitzingen.

Ungefähr die Hälfte des vergangenen Jahres sei man in Montevarchi mit dem Kommunalwahlgang durch alle Instanzen beschäftigt gewesen. Die zahlreichen Parteien müssen Koalitionen bilden. So komme es laut Winkler dazu, dass im Stadtrat meist nur die Vorsitzenden der koalierenden Parteien sitzen.

Ruck nach rechts

Im Gegensatz zum deutschen System werden diese Stadträte dann als neue Ressortleiter über die Verwaltung verteilt – sämtliche Ressortleiter wurden ausgetauscht. Früher war man im Stadtrat insgesamt Mitte links, jetzt ist das rechte Parteienspektrum an der Macht. Auch die Spitze im Rat ist neu: Silvia Chiassai siegte in der Stichwahl gegen Paolo Ricci. Montevarchi hat somit eine junge Bürgermeisterin von 37 Jahren. „Von all den neuen Namen kenne ich niemanden“, sagte Karin Winkler.

Möglichkeiten prüfen

Oberbürgermeister Siegfried Müller sandte eine Einladung an die neue Mannschaft, Kitzingen einen Kennenlern-Besuch abzustatten. Wie sich herausstellte, kam diese nie bei der Amtskollegin in Montevarchi an. Schließlich bedauerte die Bürgermeisterin, dass sie wegen der großen Umstellung in der Verwaltung und weiterer wichtiger Anlässe zu den vorgeschlagenen Terminen Montevarchi nicht verlassen könne.

Sie werde aber die Möglichkeit prüfen, ob ihre Assessoren im Namen der Verwaltung nach Kitzingen kommen können.

Im Gespräch bleiben

„An die Idee, die World-Press-Photo-Ausstellung parallel zu Kitzingen auch in Montevarchi anzubieten, war natürlich für 2017 nicht zu denken“, so Karin Winkler. Man müsse in Kitzingen Verständnis für die Situation aufbringen und im Gespräch mit den Freunden in Montevarchi bleiben, erklärte Vorsitzender Bernd Moser. Als kleines Trostpflaster für das entgangene Freundschaftstreffen stellt der Freundeskreis der Partnerstädte Kitzingen seine Veranstaltung „Rendezvous der Sinne“ im September in der Rathaushalle unter das Motto „Italien“.