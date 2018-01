Eingeschlafen am Steuer eines Lkw

Eingeschlafen ist ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn bei Rüdenhausen und mit dem Lastwagen in einen vorausfahrenden Sattelzug gekracht. Mit schweren Folgen. Bei dem Unfall am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der A 3 bei Rüdenhausen und auf Höhe der Anschlussstelle Wiesentheid verletzte sich der 26-jährige Kraftfahrer, teilt die Autobahnpolizei mit.

Verkehrsbedingt hatte ein Sattelzugfahrer wegen eines Staus bis zum Stillstand abgebremst. Dies erkannte der nachfolgende junge Fahrer zu spät. Der Polizei gegenüber habe er eingeräumt, eingeschlafen zu sein, heißt es im Polizeibericht. Vergeblich war das Ausweichmanöver in letzter Sekunde. Das Führerhaus seines Lkw krachte auf die Kante des Aufliegers und die Fahrerkabine wurde erheblich demoliert. Der beschädigte Lastzug schoss dann rechts an dem stehenden Sattelzug, an dem die Seite des Aufliegers aufgerissen wurde, vorbei. Der 26-Jährige wurde eingeklemmt, konnte sich aber befreien. Der andere Lasterfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schaden: 80 000 Euro.

Zur Erstversorgung des Verletzten war der Notarzt mit dem Helikopter zur Unfallstelle gebracht worden. Während seines Einsatzes sperrte die Autobahnpolizei kurzzeitig die Fahrbahn in Richtung Nürnberg komplett. Danach leiteten die Polizisten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Sanitäter brachten den Verletzten mit dem Krankenwagen in eine Klinik.

Die Feuerwehren aus Wiesentheid und Stadtschwarzach sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Geiselwind unterstützten die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Verkehr staute sich rund 20 Kilometer zurück – bis zum Biebelrieder Kreuz.