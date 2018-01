Eine Reise nach innen

Diese Stille. Diese Natur. Diese Erhabenheit. „Ich gehe in eine andere Welt, wenn ich auf den Berg fahre“, flüstert die junge Frau, die gerade eine Kerze angezündet hat und sich nun in der Kapelle zu Jesu Füßen ihrer Besinnung hingibt. Dabei musste sie bis dorthin nur wenige Kurven und einige Höhenmeter hinter sich lassen. Und doch fühlt sie sich „dem Himmel ein bisschen näher“.

Der Berg, das ist der Schwanberg, der über den Weinorten Rödelsee, Großlangheim und Wiesenbronn thront. An diesem Tag hängen die Regenwolken wie feuchte Wattebäusche an den Baumwipfeln des Waldes. Der Parkplatz und die Gebäude triefen und tropfen, die Aussicht auf das fränkische Weinland ist nur schemenhaft erkennbar. Nicole Barczyk macht das nichts aus. Sie hat sich in die Schweigekapelle zurückgezogen, ihren Lieblingsort im „Kloster“, wie sie das Geistliche Zentrum Schwanberg nennt. Ein Teil davon ist im Prinzip genau das, den benediktinischen Orden füllen die Schwestern der Communität Casteller Ring mit Leben.

Das Ordenshaus ist nur ein Teil dieser „Stadt auf dem Berg“, die seit 1957 kontinuierlich wächst. Und doch sind es vor allem die Schwestern, die ihr die „Andersart“ verleihen. So ist das Schloss für die einen ein Tagungshaus mit historischem Ambiente, für andere bedeutet es viel mehr – „man muss sich nur darauf einlassen“.

Das sagt Philipp Sommerlath. Der Religionspädagoge leitet den Jugendhof am Schwanberg und kennt sich auch mit den anderen Einrichtungen bestens aus. Neben dem Jugendhof mit 72 Betten und dem Komfort einer Jugendherberge stehen Übernachtungsgästen noch das Haus St. Michael mit 24 und eben das Schloss mit 74 Betten zur Verfügung. Die Menschen, die hier auf Zeit wohnen, besuchen meist einen der vielen Kurse – zum Beispiel „Meditation in Stille und Bewegung“. Sie wollen damit aktiv zur Ruhe kommen.

Für Sommerlath ist es vor allem der benediktinische Geist, der den „Berg“ als Urlaubs- und Ferienort auszeichnet. „Wir sind für jeden und alles offen“, sagt er. „Nur verbiegen lassen wir uns nicht.“ Entscheidend sei nicht unbedingt die Motivation, auf dem Schwanberg zu übernachten, sondern die Motivation, wiederzukommen. Dabei erwartet er bei den Gästen nicht zwingend eine religiöse Prägung. „Wir lassen uns von Glaube und Mensch inspirieren.“

Inspiration hat auch Johanna Mischlewski am Schwanberg gefunden. Die Rentnerin war in ihrem Leben schon viel unterwegs, hat ferne Länder bereist und fremde Kulturen kennengelernt. Eine schwere Krankheit warf sie vor einigen Jahren aus der Bahn, bevor der erste Aufenthalt am Schwanberg sie wieder dorthin zurückgebracht hat. „Es war eine Reise nach innen“, sagt sie und schließt für ein paar Sekunden die Augen. „Ich habe hier meine Mitte wiedergefunden.“

Die Natur am Schwanberg hat Johanna Mischlewski in ihren Bann gezogen. „Ich bin jeden Tag einige Stunden im herrlichen Schlosspark unterwegs.“ Das Besondere sei aber die Kombination mit der Kultur, die geprägt ist vom gräflichen Haus Castell. Ob es ein Zufall ist, dass die Baumreihen im Garten lange vor der Ankunft der Schwestern in Form eines Kreuzes angelegt wurden? Oder dass „Schwanberg“ seiner Wortherkunft nach aus dem Slawischen stammen und „Heiliger Berg“ bedeuten könnte?

Alles Mythen, die nicht nur Johanna Mischlewski faszinieren – ebenso wie die Tatsache, dass die St. Michael-Kirche aus den Händen des preisgekrönten Architekten Alexander Raimund Freiherr von Branca stammt. 1986 stellte der Schöpfer der Neuen Pinakothek in München und vieler weiterer bekannter Kirchen das Gebäude ganz im Stile seines Kunstverständnisses fertig: „Die Funktion einer Kirche ist, die Menschen aus der Zerstreutheit in die Sammlung zu führen.“ Eine Sichtweise, die im wörtlichen wie auch im übertragenen Sinne auch auf den Gesamtkomplex Schwanberg passt.

Denn zum „sich Sammeln“ kommt Nicole Barczyk seit inzwischen elf Jahren an den Schwanberg. Zum einen, um der „Zerstreutheit“ des Alltags zu entfliehen, sich selbst zu finden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber auch, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen, um mitzuhelfen, um die Schwestern und andere Mitarbeitende zu unterstützen. „Es macht mir Freude zu erleben, wie die Schwestern leben“, erklärt die 31-Jährige, die mit der Communität erstmals in ihrer Heimat Erfurt in Kontakt getreten ist. Mit den Jahren entwickelte sich eine intensive Bindung an die Schwestern – so intensiv, dass die Gärtnerin auch nach dem Wegzug der Schwestern aus Erfurt den Kontakt halten wollte.

Heute verbringt sie ihren gesamten Jahresurlaub auf dem „Berg“. „Das bedeutet für mich, bewusst Urlaub zu machen.“ Untergebracht ist sie dann im „Südflügel“, dem Teil des Schlosses, in dem nur Frauen übernachten dürfen. Wie in einer WG verbringen die Bewohnerinnen viel Zeit miteinander – und helfen zusätzlich viereinhalb Stunden am Tag in der Küche, im Garten, beim Putzen im Schloss. Mindestens zehn Tage solle man schon investieren, wolle man das einmal selbst erleben, sagt Nicole Barczyk. Sie selbst bleibt in diesem Sommer für drei Wochen.

Und die sind bald vorbei. Natürlich verspüre sie Wehmut. Aber sie freue sich auch auf ihre Familie und ihre Freunde, und sogar ein bisschen auf den Alltag. Den hat sie mit dem Abstellen ihrer Smartphone-Töne aus den Klostermauern ausgesperrt, jetzt ist sie gespannt darauf, was sie zu Hause so erwartet. „Ich habe neue Energie getankt für mein anderes Leben“, sagt sie und freut sich auf neue Herausforderungen. Die erwarten sie in einer ganz anderen Welt – auch wenn es bis dahin nur ein paar Kurven und Höhenmeter sind.