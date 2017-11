Eine historische Sensation?

Ein echter Cranach? Im Kitzinger Stadtmuseum? Klingt unglaublich. Ist aber sehr wahrscheinlich.

Afterwork-Meeting im ehemaligen Kastenhof. Claudia Biebl vom Stadtmarketingverein hatte geladen und ein besonderes Schmankerl versprochen. Ein Schatz würde an diesem Abend gehoben. Sie sollte Recht behalten.

Museumsleiterin Stephanie Falkenstein und ihr Team hatten sich – passend zum Anlass – etwas Besonderes ausgedacht. Stefan Köhler, passionierter Stadtführer in Schweinfurt, nahm die Besucher in Gestalt von Magister Meglin mit in die Vergangenheit. Genauer: In die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts. Die Reformation sorgte für Unruhen, Katholiken und Protestanten bekämpften sich. Meglins These: Das Bild wurde der Stadt Kitzingen als Dank für deren unterstützende Rolle bei der Reformation geschenkt. Aber wo und wie hat es die Jahrhunderte überdauert?

Erst einmal richtig gesichert

Stefanie Falkenstein hat das rund 78 auf 53 Zentimeter große Gemälde zum ersten Mal bei ihrem Dienstantritt im Mai 2002 gesehen. „Es hing im ersten Stock des Hauses“, erinnert sie sich. „Ungesichert und an einer Außenwand zwischen zwei Fenstern.“ Falkenstein organisierte unverzüglich zwei Dinge: Sie brachte das Gemälde an einen sicheren Ort – und nahm Kontakt mit dem Schweizer Experten Professor Dr. Dieter Köpplin auf. Der nahm die Meldung in Form eines Vermerkes in sein Archiv auf. Alle Presseanfragen nach exklusiver Berichterstattung wies Falkenstein damals ab. „Wir hatten weder eine Alarmanlage noch sonstige individuelle Sicherungsmöglichkeiten“, erinnert sie.

Falkenstein ließ das Gemälde von einem Münchner Spezialisten aus dem Rahmen nehmen und in seiner ursprünglichen Form wieder einsetzen – halbrund nach oben gewölbt. So konnte die Spannung, die bisher auf dem Gemälde lastete, keine Schäden anrichten. Die Voraussetzungen waren damit geschaffen: Das Gemälde konnte in Ruhe untersucht, seine Herkunft erforscht werden. Alle Fragen sind allerdings bis zum heutigen Tag nicht geklärt.

In verschiedenen Eingangsbüchern aus der Zeit von 1895 bis 1935 konnte Falkenstein erstaunlicherweise keinen Hinweis auf einen „Cranach“ finden. Einen Treffer ergab dagegen die Suche im Museumsinventar, das nach 1935 angelegt worden war. Dort ist von einem „Cranach“ die Rede. Inventarverzeichnis-Nummer: 371, allerdings ohne Hinweis auf Herkunft und Vorbesitzer. Als der ehemalige Museumsleiter Dr. Walter Kemmeter das Inventar nach dem Umzug des Museums in den Kastenhof abglich und neu anlegte, wurde diese Nummer beibehalten. „Ab dem Jahr 1964 wurden bei Neuzugängen auch die Vorbesitzer verzeichnet“, erklärt Falkenstein. Das Gemälde muss zwischen 1935 und 1964 in das Museum gekommen sein.

Die genauen Umstände, wie das Gemälde in den Besitz des Museums kam, sind bis heute nicht klar. Falkenstein hat jedoch einen Verdacht: Beim Kitzinger „Cranach“ könnte es sich um konfiszierten jüdischen Besitz handeln. Reiche jüdische Weinhändler wie Max Fromm waren als Kunstsammler bekannt. Sie mussten ihre Wertgegenstände spätestens mit der Deportation ins Konzentrationslager nach Izbica im Jahr 1942 zurücklassen.

Der „Schmerzensmann“ aus der Werkstatt von Cranach dem Älteren sollte im Kitzinger Museum gleichsam geparkt werden. Um dort prominent ausgestellt zu werden. „Kitzingen war von den Nazis als Prototyp für ein mainfränkisches Museum vorgesehen“, so Falkenstein. Ein echter „Cranach“ wäre ein willkommenes Zugpferd gewesen.

Doch ist der Kitzinger „Cranach“ überhaupt echt? Stammt er aus der Werkstatt von Lukas Cranach dem Älteren? Oder gar von dessen Hand? „Wir werden in Kürze über entsprechende naturwissenschaftliche Methoden versuchen, das Alter des Malgrundes zu klären“, kündigte Falkenstein an. „Damit kommen wir auch der Frage nach der Echtheit einen Schritt näher.“

Interessantes Detail

Für die Kitzinger Museumsleiterin besteht schon jetzt kaum ein Zweifel an der überregionalen Bedeutung des Kunstwerkes. Die Ausführung sei bis ins kleinste Detail hinein typisch für die Arbeiten, die in der damals wohl berühmtesten Kunstwerkstatt Europas hergestellt wurden. „Ich habe mir das Werk mit der Lupe angeschaut“, sagt Falkenstein. Nur so ist in den Augen des Gekreuzigten ein klitzekleines Kreuz aus Tränen auszumachen. Kein Grund zum Weinen, sondern zur Freude. „Das ist ein Merkmal, das eindeutig auf Cranachs Werkstatt hinweist“, sagt Falkenstein.