„Eine Frage der Menschlichkeit“

Es könnte jeden treffen. Da ist sich Marion Warschecha sicher. „Manchmal reicht schon eine Trennung. Oder eine Kündigung. Dazu kommen dann vielleicht noch psychische Probleme, Alkohol – und schneller als man denkt, kann man seinen Lebensstandard nicht mehr halten, verliert seine Wohnung. Am Ende bleibt das Notwohngebiet.“

Marion Warschecha kennt die vier Wohnblocks in der Egerländer Straße und der Tannenbergstraße in Kitzingen gut. Sie ist in der Siedlung aufgewachsen, in der Memellandstraße. Die 50-Jährige erinnert sich: Früher war hinter dem grünen Block ein Spielplatz und im roten Block ein Kindergarten. „Wir Siedlungskinder waren gerne da hinten, wir haben oft am Rödelbach gespielt.“

Auch als ihre Familie auf die andere Seite der B8 zog und Marion Warschecha später das Gasthaus „Mainlust – Hafen 7“ im Floßhafen übernahm, riss der Kontakt nie ganz ab. „Ich habe immer verfolgt, wie sich die Situation in der Egerländer entwickelt hat.“ In den vergangenen Jahren registrierte Marion Warschecha, dass Ehrenamtliche zwar verstärkt Hilfe leisteten und im Treffpunkt „Wegweiser“ unter anderem regelmäßige Duschzeiten ermöglichten, dass die Stadtverwaltung aber ihrerseits „so gut wie nichts“ tat. Oberbürgermeister Siegfried Müller wehrte sich gegen diese Anschuldigung allerdings. Gegenüber der Presse betonte er, dass seit vergangenem Jahr ein Symposium läuft, dessen Ziel es ist, die Situation im Notwohngebiet zu verbessern und auf eine Trennung zwischen Obdachlosen und Langzeitmietern hinzuarbeiten.

„Aber wie lange wird das dauern?“, fragt Marion Warschecha. Darauf gibt es keine konkrete Antwort, OB Müller machte lediglich klar, dass so etwas nicht von heute auf morgen gehen könne. „Es muss aber zeitnah etwas passieren!“, wendet Warschecha ein. Sie betont: „Ohne die Ehrenamtlichen hätten die Menschen im Notwohngebiet derzeit überhaupt niemanden, der für sie da ist und ihnen hilft.“

Sandra Lussert, Michelle Roth und ihre Kolleginnen von den „Siedler Sonnenblumen“ sehen und sahen das genauso. Michelle Roth sagt: „Die unterschiedlichsten Leute werden in die Egerländer eingewiesen und dann einfach sich selbst überlassen.“ Weil das auf Dauer nicht gut gehen kann, engagieren sich die „Sonnenblumen“, ebenso wie Stadträtin Andrea Schmidt und weitere Helfer, seit Jahren im Notwohngebiet. Aber sie wissen, dass ihr Einsatz allein nicht die Wende bringen kann.

„Wir geben den Menschen im ‘Wegweiser‘ für den Moment ein Wohlgefühl. Aber dann? Ein, zwei Stunden später gehen sie wieder in die Traurigkeit ihrer heruntergekommenen Behausungen zurück“, sagt Sandra Lussert. „Was haben die Menschen denn für eine Perspektive?“

Marion Warschecha fügt hinzu: „Dabei bedeutet das Wort ‘Integration‘, das aktuell so oft und überall verwendet wird, dass alle Menschen mit ins Boot genommen werden.“ Seit drei Jahren lädt Warschecha die Notwohner, insbesondere die „Alteingesessenen“ und die Kinder, alljährlich kurz vor Weihnachten zu einem Weihnachtsessen in die „Mainlust“ ein. 50 Menschen hat sie heuer bewirtet und die Kinder zusätzlich mit Geschenken bedacht. „Das ist für mich eines der schönsten Feste im Jahr, es ist sehr berührend.“

Besonders aufgewühlt haben Marion Warschecha die Einträge in ihrem „Wünschebuch“. Das ist ein Album, in das jeder Gast hineinschreiben konnte, wonach er sich am meisten sehnt. „Das waren keine großen Wünsche, sondern oft Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten: Respekt, Wertschätzung und eine warme Dusche.“

Nach dem Weihnachtsessen blätterte Marion Warschecha das Wünschebuch immer wieder durch. „Da ist mit klar geworden: So geht es nicht weiter. Es muss sich etwas Gravierendes ändern, die Wohnsituation und die hygienischen Bedingungen müssen deutlich besser werden.“ Sie schrieb über Facebook eine Nachricht an die Redaktion der TV-Sendung „Stern TV“. Und siehe da: Vor wenigen Tagen rückte Redakteurin Julia Schneider mit einem Filmteam in der Kitzinger Siedlung an. Aller Voraussicht nach wird der Beitrag am Mittwoch, 14. Februar, ab 22.15 Uhr gesendet.

Marion Warschecha hofft, dass durch die Sendung auch überregionale Aufmerksamkeit auf die Zustände in der Kitzinger Siedlung gelenkt wird. Und dass die Mitglieder des Symposiums, die sich seit vergangenem Jahr mit der künftigen Kitzinger Wohnungspolitik befassen, sehen, wie dringend der Handlungsbedarf ist. Zwei große Forderungen gibt es an die Stadt: Hygienische, menschenwürdige Wohnungen bereit zu stellen – und sozialpädagogisch geschultes Personal, das den Menschen individuell unter die Arme greift.

