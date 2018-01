Eine feste Größe im sozialen Kitzingen

Er wollte erst noch ein wenig abwarten. Jetzt ist es Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Seit fast fünf Wochen ist der „Soziale Zaun“ unterhalb der B8-Brücke in Kitzingen wieder geöffnet. Uwe G. Hartmann ist zufrieden.

Die Päckchen sind verschlossen, alle Utensilien hängen ordnungsgemäß an ihren Haken. Keine Kleider auf dem Boden, keine leeren Tüten im Gebüsch. Uwe G. Hartmann lächelt.

Vor fast genau zwei Jahren hat der Bayernpartei-Stadtrat mit ein paar Gleichgesinnten ein Experiment gestartet. Wird ein „Sozialer Zaun“ in Kitzingen funktionieren? Wird es genug Spender und genug Abnehmer geben? Die Antwort ist dem 54-Jährigen längst klar: Ja, es funktioniert. Auch wenn es Mitte Oktober Ärger gegeben hat. Immer wieder waren die Spenden abgenommen und einfach auf den Boden geworfen worden. Unbekannte hatten Restmüll am Zaun abgelagert. „Es war fürchterlich“, erinnert sich Hartmann. Also hat er die Reißleine gezogen. Sechs Wochen lang war der „Soziale Zaun“ verwaist. Eine erzieherische Maßnahme nennt es Hartmann. Sie scheint gewirkt zu haben.

Etwa 20 Päckchen hängen fein sortiert an den Haken. Unterwäsche, Hemden, Hosen, T-Shirts, Becher, Spielsachen für kleine Kinder. Alles in durchsichtige Tüten eingepackt, alles mit einem kleinen Zettel versehen, auf dem zum Beispiel die Konfektionsgröße steht. Die Kleidergröße ist für die Abnehmer schließlich ein wichtiger Wert. „Morgen früh ist alles weg“, sagt Hartmann und schaut dem verdutzten Reporter ins Gesicht. „Sicher.“

Auf vier bis acht Stunden schätzt der Etwashäuser die Verweildauer der Päckchen am „Sozialen Zaun“. Für ihn ein klares Zeichen, dass der Bedarf in Kitzingen vorhanden ist. Wer sich die Spenden holt? Natürlich nennt Hartmann keine Namen, aber nach zwei Jahren ehrenamtlicher Hilfe kennt er etliche Stammgäste. „Mittlerweile trauen sie sich näher und führen auch ein Gespräch mit uns.“

Uns – das sind Hartmanns Frau Birgit und Ingrid Weinmann. Der harte Kern des Teams, das mindestens einmal am Tag am „Sozialen Zaun“ vorbeischaut. Außerdem haben sich in den letzten zwei Wochen zwei weitere ehrenamtliche Helfer gemeldet, die immer wieder mal nach dem Rechten schauen wollen.

Etliche Rentner treffen sie bei ihren Besuchen am „Sozialen Zaun“, ältere Menschen, die sich an den gespendeten Stücken erfreuen. Junge Frauen mit Kindern sind auch dabei, viele Russland-Deutsche, auch ein paar Flüchtlinge. „Das ist ja auch so gewollt“, sagt Hartmann. Jeder Bedürftige ist willkommen. Der überdachte Zaun auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Kitzingen hat sich nach seiner Überzeugung zu einer festen Größe entwickelt. Vor Weihnachten haben Hartmann und seine Helfer etliche Plüschtiere am Zaun aufgehängt. „Die waren ganz schnell weg.“

Nach Darmstadt war Kitzingen die zweite Stadt in Deutschland, die einen „Sozialen Zaun“ etablierte. Wer gut erhaltene Wäsche, Kleider oder Spielzeug hat, der kann diese Sachen dort für Bedürftige deponieren, am besten in einem durchsichtigen Beutel. Zur Not nimmt Uwe G. Hartmann auch Kleiderspenden entgegen. Einen halben Raum hat seine Frau Birgit daheim schon dafür freigeschaufelt. „Besser ist es jedoch, die Sachen direkt am Zaun aufzuhängen“, sagt er. In Teilen Hamburgs und Berlins ist die Idee mittlerweile auch schon umgesetzt worden, in Kitzingen soll der „Soziale Zaun“ trotz der intensiven Betreuungsarbeit ebenfalls zu einer Dauereinrichtung werden. Die Anfrage eines Sportvereins hat Uwe G. Hartmann jedenfalls amüsiert abgelehnt. „Die haben doch tatsächlich gefragt, ob sie das Häuschen als überdachte Ersatzbank für ihren Sportplatz haben könnten.“