Eine Blaufichte wird der Weihnachtsbaum 2017

Gut eine Woche vor dem 1. Advent verdichten sich die Anzeichen auf die bevorstehende Vorweihnachtszeit in Kitzingen. Nach der Montage von Bayerns größter Adventskerze Anfang der Woche steht seit Donnerstag auch der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz.

Was noch fehlt, sind die Lichterketten und die kleinen Weihnachtsbäumchen, die nicht nur die Laternen rund um dem Marktplatz schmücken werden. „130 werden es sein“, sagt der neue Kitzinger Stadtgärtner Manuel Schömig.

Der größte von 13 Bäumen

Schömig hatte mit Karlheinz Keim und seinen weiteren Mitarbeitern am Donnerstag früh erst einmal mit dem Kitzinger Weihnachtsbaum am Marktplatz zu tun. Wie Keim sagt, ist es der größte von insgesamt 13 Bäumen, die die Gärtner in den Stadtteile und auf den Plätzen der Innenstadt aufstellen.

In diesem Jahr ist es eine Blaufichte. Der besonders schön gewachsene Baum kommt von einem Privatgrundstück aus dem Stadtteil Repperndorf. Wie Keim erklärt, musste die Fichte um zwei Meter gekürzt werden. Dennoch kamen der Laster der Gärtner und der dazugehörende Kran auch nach der Gewichtsreduzierung an die Kapazitätsgrenzen.

Wegen der enormen Breite des Baums wurde es beim Transport knapp. Als der Laster kurz nach 8 Uhr auf dem Marktplatz einrollte, war klar: Es passt. Ein extra bestellter Kranwagen war diesmal nicht nötig. Nach wenigen Minuten stand der Baum in der vorgesehenen Halterung direkt neben dem Kiliansbrunnen, erhielt die ersten Komplimente von Anliegern („Das ist ein schöner Baum“) und wartet jetzt auf den Lichterschmuck.

Die Blaufichte ist übrigens das Ergebnis eines Weihnachtsbaum-Beschaffungsprogramms, das der ehemalige Kitzinger Stadtgärtner Matthias Besch schon vor vielen Jahren eingeführt hat. Bis dahin kamen die städtischen Bäume aus dem Wald. Dann gab es immer mehr Angebote von Privatleuten, denen die einst so kleinen und hübschen Nadelgehölze im Hausgarten über den Kopf gewachsen sind.

Das ist eine Win-win-Situation

Daraus hat Besch damals ein Geben und Nehmen gemacht, eine Win-win-Situation, wie man heute sagen würde, von der beide Seiten profitieren. Grundstücksbesitzer bieten ihre Bäume an. Passen sie ins Konzept der Stadtgärtner und sind transportabel, holen die sie ab. Auf diese Weise sind die Leute ihre Bäume ohne großen Aufwand los und die Stadt bekommt kostengünstige Weihnachtsbäume.

Das war auch in diesem Jahr in den allermeisten Fällen so und wird wohl auch in den nächsten Jahren praktiziert werden.

Die Vorweihnachtszeit in Kitzingen beginnt am Freitag, 1. Dezember, um 17.30 Uhr mit der Eröffnung des weihnachtlichen Treffpunkts am Marktplatz und dem Entzünden der Adventskerze auf dem Marktturm. Der Weihnachtsmarkt mit Schneegarantie rund um die größte Adventskerze Bayerns findet vom 8. bis 10. Dezember statt.