Nur eine kann es werden

Würzburg, Volkach, Nordheim: So lauteten die Stationen bei der Rundfahrt der sechs Bewerberinnen zur Wahl der Fränkischen Weinkönigin. Am 23. März sind die jungen Frauen wieder in Würzburg. Dann geht es um alles. Um die Krone der 63. Fränkischen Weinkönigin.

Die Rundfahrt ist zu einem festen Bestandteil des Vorbereitungsprogramms des Fränkischen Weinbauverbandes geworden. Zum Einen sollen die Bewerberinnen einen Einblick in renommierte Betriebe und deren Philosophien gewinnen. Zum anderen den Kontakt mit Pressevertretern aufnehmen. Freies Reden, spontanes Antworten, unverkrampftes Posieren für Fotografen: Fähigkeiten, die eine Fränkische Weinhoheit jederzeit abrufen muss. Übung macht die Meisterin.

Frau Bauer, warum wollen Sie Fränkische Weinkönigin werden?

Bauer: Ich habe in meiner Amtszeit als Weinprinzessin in Hüttenheim die Region und die Menschen lieben gelernt. Ich möchte für alle Personen im fränkischen Weinbau ein Sprachrohr sein, damit unsere Region und Heimat noch bekannter werden. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn ich dazu einen Teil beitragen könnte.

Im GWF-Bistro in Volkach hat Vorsitzender Andreas Oehm die Bewerberinnen und die amtierende Weinkönigin Selina Werner begrüßt. Oehm berichtet über die Philosophie der Gebietswinzergenossenschaft und über Veränderungsprozesse im Fränkischen Weinbau. An einem Nebentisch stellen wir jeder Bewerberin unabhängig voneinander die jeweils gleichen Fragen.

Frau Zehnder, warum wollen Sie eigentlich Weinkönigin werden?

Zehnder: Es macht mir einfach unglaublich Spaß mit den vielen Menschen zusammenzuarbeiten. Innerhalb der fränkischen Weinwirtschaft gibt es so einen großen Zusammenhalt.

Und Sie, Frau Heindel?

Heindel: Franken ist ein unglaublich tolles Anbaugebiet mit viel Potenzial und Bewegung. Viele Jungwinzer stehen in den Startlöchern. Mit dem Silvaner und dem Bocksbeutel haben wir klasse Alleinstellungsmerkmale. Ich will einfach ganz viele neue Frankenwein-Fans gewinnen.

In drei Jahren werden die Lagennamen komplett von den Literflaschen verschwunden sein, prophezeit Andreas Oehm auf der anderen Seite des Bistros. Traditionen werden nicht ewig fortgeführt.

Frau Kron?

Kron: Ich war zwei Jahre lang Weinprinzessin in Stetten, habe rund zweihundert Termine absolviert. Das war mir zu kurz. Es ist so ein wunderschönes Amt. Das würde ich gerne verlängern.

Was auffällt: Alle sechs Bewerberinnen sind zwischen 21 und 23 Jahre jung. Alle sechs halten im Gespräch den Augenkontakt. Vom ersten bis zum letzten Wort.

Frau Prust, Sie wollen Weinkönigin werden. Warum?

Prust: Ich war zwei Jahre Weinprinzessin in Obereisenheim. Dabei habe ich Franken kennen und lieben gelernt. Unsere Heimat ist so schön. Die will ich gerne vertreten.

Der Zufall will es, dass Sina Kopp als letzte an den Nebentisch kommt.

Kopp: „Es war schon immer ein Traum von mir Fränkische Weinkönigin zu sein. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken. Als Weinprinzessin hat mich dann das Fieber gepackt.

Etwa 400 Termine werden auf die künftige Fränkische Weinkönigin zukommen. Unzählige Begegnungen stehen an.

Worauf freuen Sie sich denn am meisten, falls es klappt, Frau Bauer?

Bauer: Auf neue Erlebnisse und Anforderungen. Ich möchte alles aufsaugen.

Frau Zehnder?

Zehnder: Die Weinfeste in der Region sind wunderschön, aber als Weinkönigin gibt es auch Termine, die noch ein wenig exklusiver sind. Termine in München, Treffen mit Ministern.

Die amtierende Weinkönigin Silena Werner war eine Woche in Israel, immer wieder in Berlin und München. Sie hat Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und Dirk Nowitzki kennengelernt.

Worauf freuen Sie sich am meisten, Frau Heindel?

Heindel: Jeder Termin ist etwas Besonderes. Man lernt die Menschen und das Anbaugebiet als Weinkönigin neu kennen. Ich möchte meine Energie gerne dafür einsetzen.

An den Tischen werden leckere Canapees gereicht, Andreas Oehm stellt den dritten Wein vor.

Worauf freuen Sie sich, Frau Kron?

Kron: Es passiert so unglaublich viel in dieser Zeit. Es wäre natürlich schön, wenn ich all die Weinprinzessinnen, die ich kennen gelernt habe, bei deren Abkrönung auch noch begleiten könnte.

Frau Prust?

Prust: Auf jeden einzelnen Termin. Überall kann ich Winzer kennen lernen, für meine Heimat sprechen. Jeder Termin wird sicherlich ein Highlight sein.

Und Sie, Frau Kopp?

Kopp: Ich freue mich auf die Menschen. Als Weinkönigin durfte ich ganz viele Menschen kennenlernen. Die Anerkennung und das Vertrauen der Winzer würden mich stolz machen.

Es geht auf 13 Uhr zu. Die sechs jungen Frauen sind schon lange auf den Beinen. Im Juliusspital startete der Tag um 8.30 Uhr, dann ging es in den Vogel-Convention Center, wo am 23. März die Wahl stattfinden wird. Weiter nach Volkach ins GWF Bistro und dann ins Weingut Max Müller I. Danach Fahrt nach Nordheim, in die Divino und zum Abschluss ins Weingut am Vögelein. Gegen 18 Uhr wird die Rundfahrt beendet sein. Die Zeit drängt. Eine letzte Frage noch.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf für das Weinland Franken?

Bauer: Wir sind sehr gut aufgestellt. Die anderen deutschen Weinbauregionen nehmen sich ein Beispiel an uns. Die Herausforderung wird sein, diese Position zu halten und auch ein wenig auszubauen. Die größte Herausforderung sehe ich darin, jedes Jahr Spitzenweine zu produzieren.

Zehnder: Wir haben gute Weiß- und gute Rotweine. Vielleicht müssten wir manche Bereiche noch ein bisschen stärker promoten. Das Urgestein in der Region Alzenau fällt mir da ein. Das wird manchmal stiefmütterlich behandelt.

Heindel: Die fränkischen Winzer könnten mit viel mehr Selbstbewusstsein nach außen auftreten. Von außen wird Franken nicht immer so wahrgenommen, wie es sein sollte. Dabei haben wir was zu zeigen, wir dürfen uns was trauen.

Kron: Es gibt viele Dinge, die jetzt anstehen. Eine neue Dachmarke wird entwickelt, der Silvaner soll noch mehr im Mittelpunkt stellen. Darauf kann man sich konzentrieren.

Prust: Es besteht überall Handlungsbedarf. Im Bereich der Modernisierung beispielsweise. Die digitalen Angebote sollten ausgebaut werden: Gästeführer online buchen, Hotels über Reisewebsites. Da sollten wir den Trend in den großen Städten nicht verpassen und gleichzeitig den Tourismus weiter anregen.

Kopp: Weinfranken ist so wertvoll und groß. Wir haben schon viel auf die Beine gestellt in den letzten Jahren, ein ganzes Marketingpaket geschnürt. Die Tradition muss bewahrt bleiben und gleichzeitig die Moderne Einzug halten.

Und schon geht es weiter, schnell noch Pressefotos am Volkacher Marktplatz gemacht und zu Fuß ins Weingut Max Müller I. Dort begrüßt Juniorchef Christian Müller die Entourage, spricht über die Bedeutung der gehobenen Gastronomie als treue Kunden und die Auswirkungen des Klimawandels, der für ihn mehr eine Klimaverschiebung ist. 80 Weinberge bewirtschaftet er mit seinen sechs fest angestellten Mitarbeitern, etwa 17 Hektar Rebfläche. „Ich will möglichst wenig eingreifen“, sagt er. Sein Ziel sei es, den Weinberg möglichst naturnah wachsen zu lassen. Die sechs Bewerberinnen lauschen, stellen Fragen, probieren den nächsten Wein. So viele Informationen prasseln auf sie ein, so viele Eindrücke. Noch zwei Wochen, dann fällt die Entscheidung. Nur eine kann gewinnen.