Einbruchserie im Raum Kitzingen hält an

Nach mehreren Einbrüchen am Wochenende in Kitzingen und Marktsteft versuchten Unbekannte auch in der Nacht auf Sonntag in der Breslauer Straße in Kitzingen in eine Imbissstube einzudringen.



Wie die Polizei mitteilt, hörten Anwohner zwischen 1.30 und 1.45 Uhr einen lauten Schlag. Einer von ihnen ging nach draußen und stellte an der Eingangstür ein zerbrochenes Glasfeld fest. An einem daneben befindlichen Fenster war ebenfalls die Scheibe eingeschlagen.



Offensichtlich versuchte der Täter anschließend das Fenster zu öffnen, was ihm allerdings nicht gelungen war. Ohne Beute hatte er sich aus dem Staub gemacht.



Der Einbruch wurde der Polizei erst im Laufe des Sonntagvormittags gemeldet, nachdem die Besitzerin die Beschädigung festgestellt hatte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 700 Euro.



Hinweise an die Polizei in Kitzingen: (09321) 1410.