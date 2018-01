Einbrecher in Metzgereifiliale

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zu einer Metzgereifiliale Am Traugraben in Marktsteft, teilt die Polizei mit. Im Innenbereich des Geschäfts suchten die Unbekannten in einigen Schränken und Schubladen offensichtlich nach Bargeld und wurden auch fündig. Mit einem Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um Zeugenangaben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 1-0.