Einblicke in die Arbeit eines Abgeordneten im Landtag

SPD-Landtagsabgeordneter Volkmar Halbleib konnte 100 Bürger aus den Landkreisen Würzburg und Kitzingen im Bayerischen Landtag in München begrüßen. Nach einem Mittagessen im Hofbräukeller nahmen die Teilnehmer direkt im Plenarsaal des Maximilianeums Platz. Dort gab Halbleib einen Einblick in die Aufgaben eines Landtagsabgeordneten. Anschließend stellte sich Halbleib den Fragen seiner Gäste. Themen waren unter anderem das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl. Der Umweltskandal im Schotterwerk in Aub wurde dabei ebenso angesprochen wie die Finanzierung der Mainklinik in Ochsenfurt und der Klinik Kitzinger Land. Im Anschluss an den Landtag blieb Zeit für einen Besuch auf dem Münchner Oktoberfest, bevor es wieder nach Hause ging. FOTO: Michael Reitmair