Ein Verrückter bereut keinen Tag

Am Anfang, also vor fast genau drei Jahren, haben ihn viele für verrückt erklärt. Stefan Schiebel hat dennoch seine Kabarettabende im Gewölbekeller in Sulzfeld gestartet. Inzwischen haben 30 Künstler den Weg in die Peuntgasse gefunden. Schiebel hat seine Entscheidung keinen Tag bereut und das mit dem Verrücktsein hat er inzwischen auch schriftlich.

Lizzy Aumeier ist eine echte Nummer in der Kabarettszene. Sie kommt aus der Oberpfalz und hat mit ihren deutlichen Aussagen schon zweimal im Vollerts-Keller für Stimmung gesorgt. Anschließend hat sie für den gelernten Weinküfer ins Gästebuch geschrieben: „Vielen Dank für den Super-Abend. Du Verrückter.“

Damit hatte es Schiebel schriftlich. Er kann gut damit leben. Seine Entscheidung, die Leute zum Lachen in den neu hergerichteten Keller der Weinkellerei Vollert zu schicken, hat er nie bereut. „Die Leute kommen von überall her“, sagt er. Natürlich vor allem aus dem Landkreis, aber auch aus Würzburg und Schweinfurt lassen sich Leute in Sulzfeld blicken.

Und das inzwischen rund 30 Mal. Zehn Veranstaltungen pro Jahr hatte sich Schiebel von Anfang an vorgenommen. Bei etwa 30 Einträgen im Gästebuch in drei Jahren kommt das hin. Wobei der Vollerts-Keller eigentlich aus zwei Kellern besteht, die inzwischen mehrfach ausverkauft waren.

Namen wie Lissy Aumeier, Fastnachtsgrößen wie Bernd Händel, Oti Schmelzer, Das Eich oder Tissot, aber auch der Liedermacher Wolfgang Buck stehen für ein ausverkauftes Haus. Wobei bei Buck der große Keller seine Premiere mit gut 100 Besuchern erlebte. Davor fanden die Veranstaltungen im ehemaligen Fasskeller statt, der eine Nummer kleiner ist.

Den Auftakt hat am 30. April 2013 der Haßfurter Wilhelm Wolpert gemacht. Der hat sich mit seinem tiefen Blick in die fränkische Seele eine Fangemeinde gesichert und ist immer wieder Gast in Sulzfeld. Zum nächsten Mal am 1. Oktober.

„Sie glauben gar nicht, was wir schon für Tränen gelacht haben“, sagte Schiebel, der allerdings selten das gesamte Programm der Künstler zu sehen bekommt. Er hat außenrum genug zu tun. Vom Bedienen bis zur Toilettenreinigung, fast alles ist Chefsache. „Dass die Stimmung im Keller gut ist, spricht sich rum“, sagt Schiebel. Genauso wie die erstaunlich gute Akustik. Lediglich ein paar Lautsprecher wurden installiert, dazu Strahler. Den Rest machen die Künstler.

Die zu bekommen, war am Anfang gar nicht so einfach, erzählt Schiebel. Vor allem die Agenturen stehen waren eher vorsichtig. „Inzwischen allerdings bekommen wir auch von denen Angebote für Auftritte“, stellt Schiebel fest. Was zeigt, dass sich die Kellerauftritte inzwischen herumgesprochen haben.

Von denen gibt es in diesem Jahr noch sieben. Mäc Härder wird mit seinem neuen Programm Viva la Heimat am Samstag, 30. April, 20 Uhr, zu sehen sein. Vor der Sommerpause folgt am 20. Mai mit Frankensima ein Wirtshauskabarett. Am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr hat sich wieder Lissy Aumeier angemeldet, zu einem Super-Abend bei ihrem Verrückten.

Weitere Informationen gibt es unter Tel. (0 93 21) 47 17 oder info@vollert-weine.de.