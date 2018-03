Ein syrischer Künstler auf der Suche in Wiesentheid

Es ist kalt geworden. Zu kalt für Ibrahim Alhaj Khalil, um in seinem kleinem Atelier in Wiesentheid das tun, was er liebt: Malen. Oben in der früheren Holzlege des Nebengebäudes hatte er sich eine Werkstatt eingerichtet, doch die ist nach vorne hin offen, ohne Fenster und Heizung.

Malen kann er jetzt nur noch in der Wohnung, wo Ibrahim mit Bleistift zeichnet, weil der Geruch der Ölfarben zu sehr stört. Er sucht händeringend nach einem beheizten Raum, wo er auch jetzt seiner Leidenschaft nachgehen kann.

Erfolgreicher Grafiker

„Gemalt habe ich schon immer, als Kind schon. Meine Mutter fand das nicht so gut, wenn ich zuhause die Wände voll gemalt habe“, erzählt er. Der Syrer, der in seiner Heimat und im arabischen Raum als Grafiker, Comiczeichner für das Fernsehen, als Kulissenbauer für Theater oder auch für große Freizeitparks tätig war, lebt mit seiner Frau und den vier Kindern seit einem Jahr in Wiesentheid. Der 43-Jährige ist als Asylbewerber anerkannt, er absolviert derzeit einen Kurs zur Integration und sucht nach Arbeit, am liebsten natürlich im kreativen Bereich.

„Decoration-Bob“ habe man ihn einst genannt, sagt Ibrahim. Es ging ihm gut in seiner Heimat, in der 500 000-Einwohner-Stadt Hama im Süden Syriens, besaß die Familie ein Haus. Dazu hatte er eine Wohnung im Libanon an der Grenze gemietet, weil er von dort aus besser reisen konnte. Er lernte Dekorateur, verarbeitete nahezu alle Materialien. Später bekam er als Selbstständiger Aufträge in der arabischen Welt, so in Dubai, Jordanien oder Kuwait.

22 Jahre arbeitete Ibrahim so, „ich habe gut verdient, es ging uns gut dort“, sagt er. Bis der Krieg kam, ab 2014 durfte er von Syrien aus nicht mehr in andere Staaten reisen. Für Ibrahim Alhaj Khalil stand fest, dass er weg musste mit seiner Familie. Er verkaufte sein Auto und sein Haus und floh.

Im September 2015 erreichte er Deutschland, kurze Zeit später kam er nach Wiesentheid. Helfer wie Helma Schug verschafften ihm Kontakt zum Wiesentheider Künstlerkreis. Hobbykünstler, wie Klaus Schneider oder Birgit Sinning, liehen oder schenkten ihm Pinsel, Farben und andere Utensilien. Und so entstanden in kurzer Zeit viele Bilder und Werke. Bei einer Kunstausstellung zur Kirchweih stellte er einige seiner Werke mit aus. „Ich habe in meinem Kopf viele Ideen“, sagt er von sich. Oder wie es Helma Schug ausdrückt: „Malen ist wie ein innerer Drang für ihn.“ Sie hilft ihm unter anderem damit, dass er eine Stelle findet.

Im Moment verbessert Ibrahim Alhaj Khalil noch sein Deutsch, was für ihn nicht einfach sei. „Künstlerisch tut er sich leichter“, sagt Schug. Ein Blick auf seine Bilder bestätigt das. Nicht nur Gemälde hat Ibrahim geschaffen, er macht auch Kunst aus Gegenständen von Antikmärkten, die er gerne besucht. Fehlt nur noch zum Malen ein Raum, der auch im Winter warm ist, und ein Job.