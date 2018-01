Ein Standort für Skaterrampe gesucht

In der Sitzung des Gemeinderats Nordheim ging es um einen Zuschuss für den Musikverein Cäcilia, der in diesem Jahr sein 160-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass hat der Verein einen Antrag an die Gemeinde für eine Förderung gestellt. Der Verein verweist in einem Schreiben an die Gemeinde auf die Anschaffung einheitlicher Dirndl für die Musikerinnen sowie auf die Ausstattung der Musiker mit Softshelljacken mit Vereinswappen sowie Polo-Shirts. Die Kosten für die Neuanschaffungen zum Vereinsjubiläum belaufen sich auf 5531 Euro. Die Räte stimmten in ihrer Sitzung zu, dem Musikverein einen Zuschuss von zehn Prozent für diese Anschaffung zu gewähren.

Die weiteren Themen im Gemeinderat waren:

• Nicht geklärt werden konnte bei einem eines Ortstermin die Frage nach der Aufstellung einer größeren Skater- Rampe nahe der Dreschhalle. Der Verein Skate-n-Rock, so Vorsitzender Tobias Hauck, möchte in Hinblick auch auf Veranstaltungen im Bereich der Dreschhalle eine 18 Meter lange und neun Meter breite Rampe errichten. Wie Bürgermeister Guido Braun erläuterte, geht es bei dabei zunächst um das Baurecht. Er empfahl den Verantwortlichen des Vereins die Kontaktaufnahme zum Bauamt im Landratsamt Kitzingen. Nach Vorliegen der Baugenehmigung könne man bei der Umsetzung des Bauprojektes mit der Unterstützung der Gemeinde im jeden Fall rechnen, betonte der Bürgermeister.

• Die Kitzinger Firma Heinzmann erhielt den Auftrag, die Kunststofftüre am Eingang des Fährhauses zu erneuern. Der Preis beträgt 3969 Euro.

• Bernd Sauer fragte nach, inwieweit der seit längerer Zeit nicht mehr genutzte Jugendraum als Treffpunkt für den Dorfnachwuchs wieder zur Verfügung steht. Das sein kein Problem, so Bürgermeister Guido Braun. Allerdings muss sich eine Person bereit erklären, die Verantwortung übernimmt und der er sein Vertrauen schenken könne, sagte Braun.