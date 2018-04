Ein Leben für die Aufgaben der Abtei

In einem Pontifikalgottesdienst begingen drei Patres ihre Profess- und Priesterjubiläen, so die Mitteilung der Abtei. Die Feier in der Klosterkirche fand am Kirchweihfest statt: 1938 wurde das heutige Gotteshaus geweiht.

Abt Michael Reepen sagte bei der Begrüßung der zahlreichen Gottesdienstbesucher, dass das Weihefest der Abteikirche ein sinnvoller Termin für das Jubiläum der Mönche sei. Denn in dieser Kirche haben sie sich vor 60 Jahren in der Profess an die Gemeinschaft von Münsterschwarzach gebunden und vor 50 Jahren hat hier Pater Matthäus Sandrock die Priesterweihe empfangen.

Pater Cornelius Hörnig und Pater Gregor Hucke blicken auf 60 Jahre Profess zurück. Vor dem Abt und den Mönchen erneuerten sie ihre Gelübde, die sie einst an gleicher Stelle gesprochen hatten – und versprachen, weiterhin ein Leben für die Aufgaben und Ziele der Abtei und der Missionsbenediktiner zu führen. Die Festpredigt hielt einer der Jubilare, Pater Matthäus Sandrock. Er ging auf die Kirchweih ein: So wie das Haus Gottes aus Stein ist, und für die Gottesdienste Geborgenheit gebe, so sollen auch Menschen und besonders auch Ordensleute Stein sein, aber im Gegensatz zur Abteikirche lebendige Steine.

Die Jubilare konnten nach dem Gottesdienst den Festtag mit ihren Angehörigen feiern.

Bei einer abendlichen Feier im Kloster haben sie dann ihren Jubeltag mit den Mitbrüdern begangen. Dabei skizierte Abt Michael ihr Leben und dankte für Treue und steten Einsatz für die Gemeinschaft der Benediktiner in Münsterschwarzach.

• Pater Gregor Hucke (60 Jahre Profess), geboren in Dingelstädt/Thüringen, 1963 Priesterweihe, Philosophie- und Theologiestudium an der Benediktinerhochschule San Anselmo in Rom, dort Promotion zum Doktor der Philosophie. Tätigkeiten: Regens der Münsterschwarzacher Spätberufenen-Seminars St. Egbert in Bamberg, Religionslehrer am Egbert-Gymnasium, Mitarbeit bei wissenschaftlichen Forschungen und monastischen Studien bei Prof. Pater Cassius Hallinger in Rom. Seit 1989 bei den Tutzinger Schwestern in Karen/Nairobi als Hausgeistlicher tätig.

• Pater Cornelius Hörnigs (60 Jahre Profess) Heimat ist Stadtprozelten. Besuch der Gymnasien in Münsterschwarzach und Würzburg, nach dem Abitur 1956 Eintritt in die Abtei Münsterschwarzach. 1957 Profess und 1963 Priesterweihe. Lehrer am Egbert-Gymnasium und von 1979 bis 2002 Direktor des Egbert-Gymnasiums. Weitere Tätigkeiten: ab 2002 lebte und wirkte er in der Benediktiner-Abtei Dormitio auf dem Zion in Jerusalem. Danach als Krankenhausseelsorger in Hildesheim, danach Krankenhaus-Seelsorger in der Missionsärztlichen Klinik in Würzburg und seit 2011 im Benediktinerstift St. Georgenberg-Fiecht in Tirol in der Seelsorge tätig.

• Pater Matthäus Sandrock (50 Jahre Priester), geboren in Hannoversch Münden. 1961 Klostereintritt, 1962 Profess und 1967 Priesterweihe, Erzieher im Internat St. Maurus in Münsterschwarzach, Gastpater im Gästehaus der Abtei, Superior und Studienpräfekt im Kolleg St. Benedikt in Würzburg. Von 1999 bis 2017 Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Stadtschwarzach.