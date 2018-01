Ein kleines Dorf leistet Großes

Jedes Jahr am Feiertag Christi Himmelfahrt platzt das kleine, 45 Einwohner zählende Burggrub nahezu aus allen Nähten. Dann strömen die Menschen aus der Umgebung zu Fuß, mit dem Fahrrad, oder mit dem Auto in den kleinen Geiselwinder Ortsteil. Sie kommen zum Waldgottesdienst, der dort seit 1987 gefeiert wird.

Daran schließt sich ein Dorffest an, das der kleine Weiler an der Landkreisgrenze zu Bamberg ganz alleine schultert. Mancher nimmt in den Tagen davor und danach extra Urlaub für das Fest. Jeder wisse, dass er gebraucht werde. „Das prägt nicht nur das Ortsgeschehen, sondern auch die Gemeinschaft im Dorf“, sagt Gertraud Winkler, die als Vorsitzende des Feuerwehrvereins mit für die Organisation zuständig ist.

„Das ist dann das eigentliche Fest für uns.“ Barbara Matisowitsch über das Helferfest am Tag danach

Los ging es bei der allerersten Auflage 1987 mit 100 Besuchern. Im Vorjahr wurden beim Gottesdienst gut 450 Besucher begrüßt. Als Rekord zählten die Burggruber einmal sogar 970 Leute. An den kirchlichen Teil mit drei Pfarrern und einigen Chören schließt sich das Dorffest an. Diese Kombination ist wohl wegen der besonderen Atmosphäre zum beliebten Anziehungspunkt geworden.

Besucher tragen ihre Bänke vom Wald zum Dorfplatz

Die Besucher des Gottesdienstes tragen danach ihre Bänke von der Lichtung am Wald über etwa 100 Meter zum Dorfplatz vor dem Feuerwehrhaus, wo dann Essen und Festbetrieb sind. Die Durchfahrt wird gesperrt für den Feiertag, an dem auch Freunde und ehemalige Einwohner mit anpacken, um die Gäste zu versorgen. Das tun sie gerne und voller Stolz, weiß Gertraud Winkler.

Bei der Versammlung der Feuerwehr im Vorfeld wird das Grobe abgesprochen. Die Aufteilung ist nicht mehr so schwierig, weil jeder seinen Posten und seinen Job kenne. Gertraud Winkler schildert das so: „Wenn einer nicht kann, dann wird er ersetzt. An Helfern fehlte es bislang nie. Da wachsen schon die Kinder mit rein, die auch ihre Aufgabe bekommen.“

Viel Organisation nötig

Los geht es mit dem Organisieren von Sitzgarnituren und Sonnenschirmen aus den Nachbarorten, weil die eigenen nicht reichen. Dann wird alles in und um das Feuerwehrhaus sauber gemacht. Es folgt die „Heimarbeit“: Rund 110 Kuchen sowie 500 Krapfen werden selber gebacken. Dieses Jahr trafen sich die Frauen zudem, um gemeinsam Schneeballen und Zimtrollen herzustellen, die es zum 30. Fest geben soll. Der Erlös daraus wird an die Lebenshilfe Kitzingen gespendet.

Am Tag davor werden die Salate zubereitet. Die entsprechende Ausstattung, wie Kühlschränke oder Grills haben sich die Burggruber im Lauf der Jahre angeschafft. Der Himmelfahrtstag beginnt für die Veranstalter ab sieben Uhr früh mit dem Herrichten, ehe die Gäste eintreffen. Start ist mit dem kirchlichen Teil, an dem drei Pfarrer aus der Umgebung sowie Posaunenchor, Kirchenchor und Jagdhornbläser beteiligt sind. Am Nachmittag spielt diesmal ab 14 Uhr die Steigerwaldkapelle Geiselwind. Bis in den Abend geht das Ganze.

Noch nie ausgefallen

Die Anregung zum Waldgottesdienst hat einst Pfarrer Otto Jagusch gegeben, der bis 1988 in Aschbach wirkte. Seitdem wurden sogar dreimal Kinder in der Messe unter freiem Himmel getauft. Ausgefallen ist das Fest seither nie, bei schlechtem Wetter wichen die Burggruber bisher zweimal in Scheunen und einmal in eine Maschinenhalle aus. Beim Fest sind für den Fall Zelte vorbereitet.

Der Abschluss des Ganzen ist am Tag danach. Am Freitag räumen die Burggruber zunächst auf, um danach ihr Helferfest zu feiern. „Das ist dann das eigentliche Fest für uns“, sagt Barbara Matisowitsch mit Vorfreude auf die nächsten Tage.