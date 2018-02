Ein großer Tag für kleine Basketballer

Ganz still sitzen sie da. Fast 60 Jungs und Mädels lauschen gebannt den Worten von Dirk Altenbeck. Die Ruhe währt aber nicht lange. Denn gleich geht sie los, die ganz besondere Sportstunde an der Dettelbacher Realschule.

Jürgen Sodemann und seine Tochter Sonja Zühlke haben den Besuch des hauptamtlichen Jugend-Trainers der S.Oliver Baskets Würzburg in Dettelbach eingefädelt. Mit dabei der vielfache Jugendnationalspieler Philipp Hadenfeldt. Und der zeigt den Fünftklässlern gleich mal, wie das Aufwärmen mit dem Ball am besten funktioniert und auch noch Spaß macht. Beim beidhändigen Dribbeln kommen die Realschüler noch richtig gut mit, wenn es darum geht, den Ball um die Hüften kreisen zu lassen, ohne ihn fallen zu lassen, wird es schon ein wenig problematischer. Kein Problem: Dirk Altenbeck und Philipp Hadenfeldt haben viele Übungen mitgebracht – und viel Geduld mit den Kindern.

Basketball steht in der fünften Klasse Realschule auf dem Lehrplan. Die meisten Kinder haben aber auch schon privat gespielt, wie die kleine Umfrage von Dirk Altenbeck zu Beginn der Trainingsstunde zeigt. Auf dem Fußballplatz, auf dem Parkplatz, in der dritten und vierten Klasse und nicht zuletzt im Verein haben die Kinder schon mal auf die Körbe geworfen.

„Immer mehr Jugendliche rund um Würzburg spielen Basketball im Verein“, freut sich Dirk Altenbeck. Mitverantwortlich dafür sind Jürgen Sodemann und Sonja Zühlke. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter und seine Tochter, die in der Regionalliga gespielt hat, haben vor drei Jahren beim TV Mainstockheim angefragt, ob sie eine Basketball-Abteilung gründen können. Natürlich konnten sie. Der Erfolg hat sich schnell eingestellt.

Zum ersten Schnuppertraining kamen schon 20 interessierte Kinder, mittlerweile gibt es sechs Mannschaften. Die Sechs- bis Vierzehnjährigen spielen in ihren jeweiligen Ligen durchaus erfolgreich. Sehr zur Freude des gebürtigen Hamburgers Jürgen Sodemann, dessen Herz seit 55 Jahren für den Basketball schlägt und der nun eine Lücke schließen will. Zwischen Würzburg und Wiesentheid gab es bislang keinen echten Basketballstandort, hat er bei seiner Ankunft in Franken bemerkt. Mit seiner Tochter, deren Kinder in Dettelbach zur Schule gehen, wollte und will er das ändern. Beim TV Mainstockheim ist er auf offene Ohren gestoßen.

Mit den S.Oliver Baskets ist der TVM eine Kooperation eingegangen. Sehr zur Freude der jungen Spieler. „Unsere Kinder durften schon mal bei einem Bundesliga-Heimspiel mit einlaufen“, erzählt Sonja Zühlke. Vor mehr als 3000 Zuschauern sicher ein ganz besonderes Gefühl. Im Rahmen der Zusammenarbeit waren ein paar Profi-Basketballer auch schon in der Grundschule Dettelbach, an diesem Montag also der Besuch in der Mehrzweckhalle bei den Realschülern.

„Was braucht man denn, um ein guter Basketballspieler zu werden?“, will Dirk Altenbeck von den Fünftklässlern wissen, bevor es mit der Trainingseinheit losgeht. Die Antworten sind alle richtig: Ausdauer, Trainingsfleiß. Und einen Basketball!

Mit Ausdauer und Fleiß sind die Jungs und Mädchen dann auch dabei, als die Trainingsstunde startet. Mehr als eine Stunde haben sie viel Spaß mit ihren beiden professionellen Trainern. Und auch bei der anschließenden Autogrammstunde mit Philipp Hadenfeldt stellen die Schüler ihren Ehrgeiz unter Beweis. Wer jetzt so richtig Feuer gefangen hat, der muss gar nicht weit fahren, um weiter Basketball zu spielen. „Natürlich sind wie froh über jedes Kind, das zu uns kommt“, sagt Jürgen Sodemann.

Kontakt zu den Basketball-Übungsleitern: Sonja Zühlke: Zuehlke.Sonja@TV-Mainstockheim.de und Jürgen Sodemann unter: Sodemann.Juergen@TV-Main stockheim.de.