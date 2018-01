Landesschülersprecher. Klingt gut. Ist es auch. Florian Schwegler hat jedenfalls eine Menge Spaß an seiner Aufgabe. Und das liegt nicht nur daran, dass er für sein Amt ein paar Tage im Monat von der Schule freigestellt ist.

17 Jahre jung. Und schon jede Menge Erfahrung. Florian Schwegler hat bereits mit etlichen Politikern gesprochen, mit hochrangigen Vertretern des Kultusministeriums, mit Schuldirektoren und natürlich mit der Presse. Seit letztem Jahr ist er Mitglied im Landesschülerrat, seit diesem Schuljahr der Sprecher für die Gymnasien im Freistaat. Wie das geht? Zunächst mal wurde er zum Bezirksschülersprecher der Gymnasien in Unterfranken gewählt. Dann für ganz Bayern. Seither ist er ein gefragter junger Mann.

„Wir wollen uns in Bayern als Ansprechpartner etablieren.“ Florian Schwegler, Landesschülersprecher

„Das sind schon super Erfahrungen“, schwärmt er. Bei der Gestaltung des Lehrplans kann er mitreden, ist Jurymitglied bei der Wahl der innovativsten Schule. Acht Radio-Interviews hat er alleine im November gegeben. Thema: Handy-Nutzung in den Schulen. Seine Meinung dazu ist klar: Jede Schule sollte selbst entscheiden, ob sie eine Ausnahmeregelung herbeiführen will. Im Moment sieht das Gesetz vor, dass Handys in der Schule auszuschalten sind. Einzelne Lehrer dürfen allerdings Ausnahmen genehmigen. „Diese Ausnahmen sollten definiert werden“, meint Florian Schwegler. „Das kann jede Schule doch für sich regeln.“

Die Digitalisierung gehört zu den wichtigsten Themen, um die sich der Obernbreiter mit seinen fünf Kollegen und fünf Stellvertretern vom Landesschülerrat zu kümmern hat. Wichtig ist ihm aber auch eine sinnvolle und bedachte Weiterentwicklung des Übergangs vom G8 zum G9. „Bloß nicht wieder so eine Nacht- und Nebel-Aktion wie bei der Einführung des G8“, wünscht er sich.

Von der Schule der Zukunft hat der 17-Jährige, der im nächsten Jahr ein Jura-Studium aufnehmen will, eine klare Vorstellung. Vorreiter sind auch für ihn die skandinavischen Länder. Offene Lernräume wünscht er sich, viel mehr Gruppenarbeit, eine größere Dynamik. Das typisch bayerische, dreigliedrige Schulsystem würde er zugunsten einer durchdachten integrierten Gesamtschule ändern. „Gemeinsames Lernen ist doch sinnvoll“, sagt er. Alle Beteiligten würden von den unterschiedlichen Sichtweisen profitieren, neue Erfahrungen sammeln, niemand müsste sich minderwertig fühlen. Voraussetzung sei allerdings eine individuelle Förderung. Neben Lehrern müssten auch Sozialpädagogen zum Einsatz kommen und es müsste kleinere Klassen geben.

Viel Hoffnung hat Schwegler aber nicht, dass ein entsprechender Umschwung tatsächlich eingeleitet wird. „Das dreigliedrige System ist in Bayern ganz fest verankert.“ Veränderungen brauchen ihre Zeit. Erst Recht bei einem so relevantem Thema wie der Schulbildung, bei dem alle möglichen politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen ein Wörtchen mitreden wollen.

Hat der zwölfköpfige Landesschülerrat, der alle bayerischen Schularten vertreten soll, überhaupt eine gewichtige Stimme? Oder sind Florian Schwegler und seine Kollegen bloß zahnlose Papiertiger? „Wir werden gehört“, versichert der Zwölftklässler. Bei den Sitzungen im Staatsministerium können die Schülervertreter ihre Konzepte einbringen, ihre Kritik äußern. Die Vorlagen werden daraufhin überarbeitet und neu diskutiert. „Aber mir ist schon klar“, sagt er mit einem Achselzucken „dass kaum jemand weiß, was der Landesschülerrat wirklich ist.“ Auch das begreift er als eine seiner drängendsten Aufgaben in den kommenden Monaten: Die Institution bekannter machen – auch und gerade unter Schülern. „Wir wollen uns in Bayern als Ansprechpartner etablieren.“ Dafür muss er viel Zeit investieren.

13 Termine hatte Florian Schwegler alleine im Dezember. Im Durchschnitt fährt er sieben Mal im Monat mit dem Zug nach München zu Besprechungen ins Kultusministerium. „Auf der Fahrt kann ich mich in Ruhe auf die Sitzungen vorbereiten oder einfach abschalten“, sagt er. Außerdem ist er für die Pflege der Website des Landesschülerrates (lsr.bayern) mitverantwortlich und muss die entsprechenden Sitzungen nachbereiten.

Wie er das mit der Vorbereitung aufs Abitur und dem Lernen für die Klausuren in Einklang bringt? Florian Schwegler schmunzelt. „Geht schon irgendwie“, sagt er. Die Aufgabe macht ihm schließlich Spaß – manchmal sogar mehr als ein Tag im Klassenzimmer.

Der Landesschülerrat in Bayern: Seit dem 18. Januar 2008 besteht in Bayern eine demokratisch gewählte Vertretung aller Schülerinnen und Schüler, der Landesschülerrat. Das zwölfköpfige Gremium wird von den 40 Bezirksschülersprechern gewählt. Dieses bringt die Interessen und Anliegen der Schüler von Förder-, Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen sowie Berufs- und Fachoberschulen zur Sprache.

Kontakt: Jeder Schüler kann den Landesschülerrat bei Problemen oder Anregungen kontaktieren: info@lsr.bayern oder Facebook: Landesschülerrat in Bayern.