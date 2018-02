Ein Festumzug zum 60. Geburtsag

Die Stadt Kitzingen feierte am Wochenende das Jubiläum des 60. Weinfestes mit einem Festumzug am Samstag vom Bleichwasen durch die Altstadt zur Mainpromenade. Das Kolping-Musik-Corps führte einen Festzug an, in dem alle Vereinigungen zwischen Gästeführern, Kellerspiel, Schützengesellschaft, Häckerbühne, Prominenz und Hofstaat vertreten waren, die irgendwie mit den Weinfesten in Kitzingen zu tun hatten und haben.

Da Urgestein Walter Vierrrether zugleich sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Hofrat feierte, war die Zahl der amtierenden und ehemaligen Weinhoheiten schier unüberschaubar. Unter ihnen begrüßte Vierrether Annerose aus Sickershausen und Bettina aus Repperndorf, die vor 30 Jahren als erste Hofstaathoheiten dabei waren.

Gast aus Wiesenttal

Aus der Fränkischen Schweiz reiste der Bürgermeister der Marktgemeinde Wiesenttal, Helmut Taut, aus Muggendorf an. Er ist seit einigen Jahren beim Erntedankumzug in der Fränkischen Schweiz Gastgeber, wenn Weinhoheiten aus dem Hofstaat am Festzug teilnehmen. Taut, immer wieder auch privat in der Region Kitzingen zu Gast, zeigte sich begeistert von der Festzugorganisation und von dem was Kitzingen so zu bieten hat.

Als das Partyschiff Neptun an der Weinfestpromenade vorbeischipperte, ließ es sich der Kapitän nicht nehmen, mit einer Volldrehung zum Jubiläum zu gratulieren und dann weiter zu fahren.

Lobesworte vom Präsidenten

Der fränkische Weinbauverbandspräsident Artur Steinmann würdigte das „bemerkenswerte Doppeljubiläum“. Er erinnerte an die Nachkriegszeit 1957 als die Stadt Kitzingen mit ihren zerstörten Häusern und Stadtteilen noch ganz unter dem Eindruck der Kriegswirren stand. Die Stadt sei es aber auch gewesen, die damals das erste Weinfest in Franken ins Leben rief. Als weiteren Meilenstein nannte Steinmann den Aufbau des Hofstaates vor 30 Jahren, als Walter Vierrether die Weinhoheiten aus der Region um sich scharte und bis zum Beginn seines Ruhestandes in die Tourismuswerbung einbaute.

Endspurt des Weinfestes ist an diesem Montag (ab 17 Uhr). Es spielen die Jets.